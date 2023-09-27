مودة ورحمة.. 5 أشياء صغيرة وبسيطة لحياة زوجية سعيدة

MENAFN - Youm7) التبرير بعدم الاهتمام يعتبر من أسوأ الحجج التي يمكن أن يقولها الزوج لزوجته، فهناك من يبرر بانشغاله بالعمل، أو حتى تكرار جملة " ما أنتٍ عارفة إني بحبك هو لازم أقول"، جميعها طرق قد تؤدي إلى فتور في العلاقة مهما كان يسعى الطرفان للنهوض بها، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الحجج والمبررات، هناك بعض الأزواج الذين يسعون لصنع حياة زوجية مليئة بالمودة والرحمة، من خلال بعض الأفعال التى تجعله أكثر سعادة، وهذا ما نستعرضه فى التقرير وفقا لما نشره موقع "bestlifeonline".

الحب





خَلق لحظات صغيرة من التواصل

إن أول شيء صغير يفعله الأزواج السعداء هو خلق لحظات صغيرة من التواصل، وذلك للشعور بالإيجابية مع شركاء حياتهم، حتى لو كان ذلك الوقت عبارة عن مشاركة الصباح والاستعداد بحب للذهاب للعمل.

السؤال عما يمر به الآخر طوال اليوم

من السهل أن يطمئن الشريكان على بعضهما، والاهتمام بمساعدة بعضهما البعض، قد يكون ذلك من خلال الجلوس لتناول وجبة معاً ومتابعة أحداث اليوم أو حتى إجراء مكالمة هاتفية عندما تكون عالقا في حركة المرور في طريقك إلى المنزل.

شريك الحياة كُن مستمعاً

كونك مستمعاً نشطاً لشريك حياتك عندما يتحدث إليك، سواء كان الأمر يتعلق بشيء كبير أو صغير، أعط شريكك اهتمامك الكامل، ويتضمن الاستماع النشط أيضا الاعتراف بمشاعرهم عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة أو يظهرون اهتماما حقيقيا بما يقولونه.

أظهر الامتنان

توجيه الشكر لشريكك على أشياء العادية مثل تفريغ غسالة الأطباق أو اصطحاب الأطفال من المدرسة يمكن أن يقطع شوطا طويلا، قد يعتقد الكثير من الأشخاص أن هذه الأشياء أمر مسلم بها، أو أن شريكهم لا يستحق أي اهتمام خاص بالأشياء التي يتوقع منهم القيام بها بشكل منتظم، ومع ذلك، فإن التعبير عن الامتنان وإظهار التقدير يتجاوز ذلك.

الحياة الزوجية فعل أشياء بسيطة تعبر عن حب كبير

إن القيام بأشياء مدروسة لشريك حياتك من باب الكرم يعني أكثر بكثير من القيام بها لأنك تشعر أنك مضطر إلى القيام بذلك، فمثلا أحضر لشريكك فنجانا من القهوة في الصباح، أو اترك له رسالة حب صغيرة، فهذه الأشياء البسيطة بالرغم من المجهود القليل الذي تبذله للقيام بها لكنها تعبر عن حب كبير ومودة ورحمة.



