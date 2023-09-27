مودة ورحمة.. 5 أشياء صغيرة وبسيطة لحياة زوجية سعيدة

(MENAFN
- Youm7) التبرير بعدم الاهتمام يعتبر من أسوأ الحجج التي يمكن أن يقولها الزوج لزوجته، فهناك من يبرر بانشغاله بالعمل، أو حتى تكرار جملة " ما أنتٍ عارفة إني بحبك هو لازم أقول"، جميعها طرق قد تؤدي إلى فتور في العلاقة مهما كان يسعى الطرفان للنهوض بها، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الحجج والمبررات، هناك بعض الأزواج الذين يسعون لصنع حياة زوجية مليئة بالمودة والرحمة، من خلال بعض الأفعال التى تجعله أكثر سعادة، وهذا ما نستعرضه فى التقرير وفقا لما نشره موقع "bestlifeonline".
الحب
خَلق لحظات صغيرة من التواصل
إن أول شيء صغير يفعله الأزواج السعداء هو خلق لحظات صغيرة من التواصل، وذلك للشعور بالإيجابية مع شركاء حياتهم، حتى لو كان ذلك الوقت عبارة عن مشاركة الصباح والاستعداد بحب للذهاب للعمل.
السؤال عما يمر به الآخر طوال اليوم
من السهل أن يطمئن الشريكان على بعضهما، والاهتمام بمساعدة بعضهما البعض، قد يكون ذلك من خلال الجلوس لتناول وجبة معاً ومتابعة أحداث اليوم أو حتى إجراء مكالمة هاتفية عندما تكون عالقا في حركة المرور في طريقك إلى المنزل.
شريك الحياة كُن مستمعاً
كونك مستمعاً نشطاً لشريك حياتك عندما يتحدث إليك، سواء كان الأمر يتعلق بشيء كبير أو صغير، أعط شريكك اهتمامك الكامل، ويتضمن الاستماع النشط أيضا الاعتراف بمشاعرهم عندما يكونون في حالة مزاجية سيئة أو يظهرون اهتماما حقيقيا بما يقولونه.
أظهر الامتنان
توجيه الشكر لشريكك على أشياء العادية مثل تفريغ غسالة الأطباق أو اصطحاب الأطفال من المدرسة يمكن أن يقطع شوطا طويلا، قد يعتقد الكثير من الأشخاص أن هذه الأشياء أمر مسلم بها، أو أن شريكهم لا يستحق أي اهتمام خاص بالأشياء التي يتوقع منهم القيام بها بشكل منتظم، ومع ذلك، فإن التعبير عن الامتنان وإظهار التقدير يتجاوز ذلك.
الحياة الزوجية فعل أشياء بسيطة تعبر عن حب كبير
إن القيام بأشياء مدروسة لشريك حياتك من باب الكرم يعني أكثر بكثير من القيام بها لأنك تشعر أنك مضطر إلى القيام بذلك، فمثلا أحضر لشريكك فنجانا من القهوة في الصباح، أو اترك له رسالة حب صغيرة، فهذه الأشياء البسيطة بالرغم من المجهود القليل الذي تبذله للقيام بها لكنها تعبر عن حب كبير ومودة ورحمة.
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