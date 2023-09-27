تنورة بليسيه أبرز اتجاهات ديور بأسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024

(MENAFN
- Youm7)
عرضت العلامة التجارية "ديور" أبرز اتجاهاتها بأسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024، والتي كانت بتوقيع المديرة الإبداعية لديور ماريا جراتسيا كيوري،حيث ظهر خلال العرض التنورة وفساتين ماكسى فضفاضة تشبه الرداء وقالت جراتسيا قبل العرض للصحف: "أود أن تشعر كل امرأة بأنها قادرة على ارتداء أزياء ديو ".
بلوزة "ون شولدر" وتنورة" بليسيه"
وتميز عرض "ديور" أيضاً باللون الأحادي وخطوط العنق السوداء والجواكيت الحريرية بدون أكمام، والملابس ذات المطبوعات الزهرية بالإضافة إلى البلوزات الضيقة وفستان أزرق فاتح، وظهر أيضاً خلال العرض بلوزة "ون شولدر" على تنورة مفتوحة " بليسيه " أرجوانى، وحذاء أسود بأربطة طويلة تصل للركبة، وجاكيت أسود جلد أعلى فستان "كاروهات"، مع حذاء جلد" بوت".
فساتين "ون شولدر"
وظهر خلال العرض، فستان أسود "ون شولدر"، والعديد من المعاطف، وبالنسبة للإكسسوارات ظهر عدد من الحقائب الجلدية لونها بنى وبلوفر أسود على تنورة قصيرة مع حذاء أسود صيفى كلاسيكى وفستان صيفى بدون أكمام يجمع بين اللونين الأبيض والأسود وآخر فستان قصير أسود فوق الركبة بنصف أكمام ومصمم بعدد من الجيوب وحزام حول الخصر وكانت تحمل عارضة الأزياء حقيبة سوداء جلدية قصيرة وقرط ذهبى بأذن واحدة، الأمر الذى كررته العديد من عارضات الأزياء وقد يتنشر هذا الاتجاه الفترة المقبلة.
بنطلونات فضفاضة
وظهرت العديد من عارضات الأزياء بجواكيت سوداء أسفلها بلوزة بيضاء وتنوره " بليسيه"، مفتوحة في المنتصف، مع حذاء صيفى أسود جلدى، كما ظهرت العديد من العارضات ببنطلونات فضفاضة جينز وقماش، مع بلوزات "ون شولدر"، هذا الاتجاه متوقع انتشاره الفترة المقبلة بموسم ربيع وصيف 2024.
بلوزة ون شولدر وتنورة بليسيه
حذاء جلد
جاكيت جلد
عرض ديور
فستان بدون أكمام
فستان بنصف أكمام
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