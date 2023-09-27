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تنورة بليسيه أبرز اتجاهات ديور بأسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024

9/27/2023 2:34:13 PM
(MENAFN- Youm7)

عرضت العلامة التجارية "ديور" أبرز اتجاهاتها بأسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2024، والتي كانت بتوقيع المديرة الإبداعية لديور ماريا جراتسيا كيوري،حيث ظهر خلال العرض التنورة وفساتين ماكسى فضفاضة تشبه الرداء وقالت جراتسيا قبل العرض للصحف: "أود أن تشعر كل امرأة بأنها قادرة على ارتداء أزياء ديو ".


بلوزة "ون شولدر" وتنورة" بليسيه"

وتميز عرض "ديور" أيضاً باللون الأحادي وخطوط العنق السوداء والجواكيت الحريرية بدون أكمام، والملابس ذات المطبوعات الزهرية بالإضافة إلى البلوزات الضيقة وفستان أزرق فاتح، وظهر أيضاً خلال العرض بلوزة "ون شولدر" على تنورة مفتوحة " بليسيه " أرجوانى، وحذاء أسود بأربطة طويلة تصل للركبة، وجاكيت أسود جلد أعلى فستان "كاروهات"، مع حذاء جلد" بوت".


فساتين "ون شولدر"

وظهر خلال العرض، فستان أسود "ون شولدر"، والعديد من المعاطف، وبالنسبة للإكسسوارات ظهر عدد من الحقائب الجلدية لونها بنى وبلوفر أسود على تنورة قصيرة مع حذاء أسود صيفى كلاسيكى وفستان صيفى بدون أكمام يجمع بين اللونين الأبيض والأسود وآخر فستان قصير أسود فوق الركبة بنصف أكمام ومصمم بعدد من الجيوب وحزام حول الخصر وكانت تحمل عارضة الأزياء حقيبة سوداء جلدية قصيرة وقرط ذهبى بأذن واحدة، الأمر الذى كررته العديد من عارضات الأزياء وقد يتنشر هذا الاتجاه الفترة المقبلة.


بنطلونات فضفاضة

وظهرت العديد من عارضات الأزياء بجواكيت سوداء أسفلها بلوزة بيضاء وتنوره " بليسيه"، مفتوحة في المنتصف، مع حذاء صيفى أسود جلدى، كما ظهرت العديد من العارضات ببنطلونات فضفاضة جينز وقماش، مع بلوزات "ون شولدر"، هذا الاتجاه متوقع انتشاره الفترة المقبلة بموسم ربيع وصيف 2024.


بلوزة ون شولدر وتنورة بليسيه
حذاء جلد
جاكيت جلد
عرض ديور
فستان بدون أكمام
فستان بنصف أكمام

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