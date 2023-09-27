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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-9-2023

9/27/2023 2:34:10 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023.



إيقاف تداول 5 أسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.



البورصة تخسر 8 مليارات جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 10 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء حديد عز لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 681.5 مليون ورقة مالية بقيمة 10.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 98.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.58%، والعرب على 1.02%، واستحوذت المؤسسات على 82.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.81%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 333.8 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 359.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 20174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 24341 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8444 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 5513 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة.



وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 56.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.



- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.219 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.47%.



- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 7.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.39%.



- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 7.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.



- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 13.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.



وضمت الأسهم المتراجعة:


- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.



- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.379 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.



- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.771 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.11%.



- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 5.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%.



- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.







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