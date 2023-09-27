أنشطة وفعاليات سياحية بمختلف المحافظات المصرية احتفالاً بيوم السياحة العالمي

MENAFN - Youm7) في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، تقوم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والسياحية بمختلف المحافظات المصرية.وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع مستدام صديق للبيئة، مضيفاً أن الهيئة تهدف من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها بمختلف المحافظات المصرية احتفالا بهذا اليوم إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع.ومن جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه احتفالاً بهذا اليوم تنظم الهيئة، من خلال مكاتبها الداخلية بمختلف المحافظات المصرية، عدد من الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والثقافية لإلقاء الضوء على أهمية السياحة والتعريف بدور منظمة السياحة العالمية، وسبب اختيار يوم 27 سبتمبر ليكون يوم السياحة العالمي، واختيار "السياحة والاستثمار الأخضر" ليكون شعار الاحتفال بهذا اليوم هذا العام.يوم السياحة العالميوأشارت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي إلى إنه بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني تم عرض عدد من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري على شاشات العرض التعريفية الموجودة بمطار القاهرة الدولي، كما قام العاملين بمكتب الهيئة بالمطار بتوزيع المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجاته وأنماط سياحية مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الهدايا التذكارية، على المسافرين والسائحين.وقالت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه في إطار الاحتفال بهذا اليوم، نظمت الوزارة ممثلة في الهيئة رحلة سياحية توعوية لعدد من الشباب التابعين لمركز شباب كفر الأعسر بمحافظة الشرقية لزيارة منطقة أهرامات الجيزة وقصر محمد على بالمنيل، ما يأتي أيضا في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب وتعريفهم بأهمية السياحة والأماكن السياحية والأثرية التي تذخر بها بلدهم من خلال الرحلات والندوات السياحية التوعوية التي تنظمها بشكل مستمر بمختلف المحافظات المصرية.يوم السياحة العالمي





وضمن الأنشطة

مكتب رمسيس:





بث عدد من الأفلام الدعائية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً للترويج للمقصد السياحي المصري، وذلك على الشاشة العملاقة بمحطة سكك حديد مصر وشاشتي رصيف 1 و4 وذلك ترويجاً للسياحة الداخلية ولتحقيق أكبر نسبة مشاهدة من المترددين على المحطة من مختلف الجنسيات، وذلك بالتنسيق مع إدارة محطة سكك حديد مصر، بالإضافة إلى تخصيص مكتب استعلامات في بهو المحطة لتوزيع المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية التي يذخر بها المقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية.بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للعاملين في محطة مصر باختلاف وظائفهم للتعريف بيوم السياحة العالمي وشعاره هذا العام وتسليط الضوء على أهمية السياحة كمصدر للدخل القومي، والدور الذي تقوم به منظمة السياحة العالمية كإحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية وتكريم بعض العاملين ورجال شرطة السياحة والآثار لتعاونهم الإيجابي والمستمر مع مكاتب الهيئة. هذا بالإضافة تنظيم زيارة مجانية لبعض المترددين من السائحين لزيارة متحف سكك حديد مصر للتعريف به وذلك في إطار التعاون الدائم بين مكتب الهيئة برمسيس ومتحف سكك حديد مصر.كما تم توزيع النشرات الدعائية وبعض الهدايا التذكارية على الجمهور من المصريين والعرب والأجانب، والاستعانة بأحد عازفي الموسيقى للتواجد بالمكتب يوم الاحتفالية لإضفاء نوع من البهجة والسرور على السائحين المترددين على مكتب الهيئة.كما تم طرح أسئلة سياحية في صورة مسابقة على الزائرين وتوزيع الهدايا على الفائزين مع تنظيم مسابقة لاختيار أجمل صور تذكارية للسائحين في المزارات السياحية بعدستهم الشخصية مع توزيع الهدايا لأفضل صور عن معالم مصر السياحية والأثرية.مكتب الهيئة بالهرم:





قام أعضاء المكتب باستقبال الوفود السياحية من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة وتقديم الهدايا التذكارية لهم والمواد السياحية الدعائية عن المقصد السياحي المصري.مكتب الهيئة بالفسطاط:بالتنسيق مع المتحف القومي للحضارة المصرية تم إقامة مكتب استعلامات في بهو المتحف مزود بالنشرات السياحية والمواد الدعائية بمختلف اللغات لتوزيعها على رواد المتحف من مختلف الجنسيات.مكتب الهيئة بالسويس:تنظيم ندوة سياحية توعوية بمتحف السويس القومي حول موضوع "السياحة الخضراء" بحضور طلاب وطالبات مدرسة السويس الفندقية المتقدمة وموجهي مكتب الخدمة الاجتماعية.مكتب الهيئة ببورسعيد:





قام أعضاء المكتب بالترحيب بالسائحين وتوزيع المواد الدعائية عليهم، وتنظيم ندوتين توعويتين عن السياحة وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق، ومركز النيل للإعلام ووزارة البيئة عن أهمية السياحة ويوم السياحة العالمي من خلال شعار هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، وتاريخ يوم السياحة العالمي وأسباب اختيار يوم 27 سبتمبر ليكون يوم السياحة العالمي.مكتب الهيئة بالإسكندرية:تنظيم معرض فني وأمسية شعرية بعنوان "الإسكندرية سياحة وفنون" وذلك بمركز الإبداع التابع لوزارة الثقافة، وورش عمل ومحاضرات عن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام بمتحف الفنون الجميلة، هذا بالإضافة إلى تنظيم فعالية "سياحة الفنون" لمدة ثلاثة أيام وتشمل فنون إبداعية من رسم ونحت وتشكيل ومجسمات موزاييك وذلك بشاطئ أحد الفنادق وبمشاركة فنانين تشكيليين، وتنظيم فعالية مهرجان الأكلات التراثية food festival من خلال عرض الأكلات التراثية المصرية وحكي أصل كل أكلة بالإضافة إلى عرض أكلات عالمية تقدمها بعض الجاليات التي تعيش في الإسكندرية من خلال استضافة بعض القنصليات وذلك بأحد الفنادق بالإسكندرية. كما سيتم تنظيم جولة سياحية في شارع فؤاد أحد أقدم وأعرق شوارع الإسكندرية، بالإضافة إلى تقديم عرض فني غنائي فلكلوري بدار الأوبرا بالإسكندرية يوم السبت القادم الموافق 30 سبتمبر الجاري.مكتب الهيئة بمرسى مطروح:عقد ندوة ثقافية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان "السياحة والاستثمارات الخضراء"، وتنظيم سباق ماراثون للشباب يشارك به 60 متسابق ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 وحتى 19 سنة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، بالإضافة إلى تنظيم احتفالية بمقر النادي الاجتماعي بمطروح بمشاركة الطلائع والشباب بمديرية الشباب والرياضة، وأعضاء النادي الاجتماعي من ذوي الهمم ويتضمنها تنظيم مسابقة ثقافية سياحية.هذا بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل فنية إبداعية ومسابقة فنية للرسم والتلوين، وأعمال فنية من الفوم والكرتون بالإضافة إلى استخدام الخامات البيئية وتدوير المخلفات، مع التأكيد على ضرورة إتباع القواعد البيئية والممارسات الخضراء من أجل دعم وتنشيط السياحة الخضراء.مكتب الهيئة بسيوة:تنظيم ندوة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة، عن دور الهيئة في الترويج لواحة سيوة، وأوجه التعاون مع كافة الجهات لزيادة الإقبال لزيارة الواحة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على شعار منظمة السياحة العالمية لهذا العام وأهمية السياحة المستدامة والتحول للأخضر، وأهمية تعزيز الوعي السياحي لدي المجتمع السيوي بكل فئاته خاصة الشباب.كما تم الحديث عن واحة سيوة ومقوماتها السياحية والطبيعية واهتمام القيادة السياسية بالواحة وأهمية تعظيم الاستفادة من المقومات المتنوعة والثرية بها، والحديث عن أهم المقاصد السياحية والمواقع الأثرية بالواحة، وأهمية الواحة من الناحية التاريخية، بالإضافة إلى الحديث عن مكتبة مصر العامة بسيوة كأول مكتبة خضراء صديقة للبيئة وأنها تمثل إضافة قوية للمجتمع السيوي وزوار الواحة.وفى ختام الاحتفالية تم توزيع الهدايا التذكارية للسائحين والمشاركين بالاحتفالية وتنظيم جولة بالمكتبة ومتحف البيت السيوي.مكتب الهيئة بالأقصر:تم تنظيم، صباح اليوم، احتفالية بمعابد الكرنك بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وقطاع الصوت والضوء، تضمنت فعالياتها عروض فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، وعرض تنورة مصاحب للموسيقى مع استقبال متميز للسائحين وعروض فلكلورية لتلاميذ المدارس يرتدون فيها الزي الفرعوني، فرقة مكتبة مصر العامة وتلاميذ المدارس، وحملة الأعلام من الشباب والرياضة، كما يتضمن برنامج الاحتفالية زراعة شجرة بساحة المعبد بمناسبة السياحة والاستثمار الأخضر. كما تم توزيع المواد السياحية الدعائية عن المقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية على السائحين. وسيتم مساء اليوم إضاءة معابد الكرنك بمشاركة قطاع الصوت والضوء، وإقامة ندوة ثقافية سياحية وأثرية بمكتبة مصر العامة.مكتب الهيئة بالغردقة:توزيع المواد الدعائية عن مدينة الغردقة ومختلف المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية على السائحين بمطار الغردقة. كما تم إقامة مكتب استعلامات مزود بالمواد السياحية والدعائية وشاشات لعرض الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية خلال فعاليات كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون الذي يُقام بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والشباب والرياضة وينظمه شركة أوستراكا للفنون، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.مكتب الهيئة بالمنيا:تنظيم احتفالية بالتنسيق مع إدارة السياحة بمحافظة المنيا تتضمن تنظيم ماراثون مشي بداية من النادي الرياضي حتى ديوان عام المحافظة، وتقديم عروض فنية وشعبية، ومعرض سياحي يتم خلاله عرض نشرات سياحية وبرديات وبعض المجسمات لأشكال ورموز فرعونية وبعض المشغولات اليدوية وورش رسم وتلوين للأطفال وإطلاق البالونات الطائرة في سماء المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة سياحية توعوية عن السياحة الريفية.مكتب الهيئة بأسيوط:تنظيم احتفالية تحت عنوان "أسيوط والسياحة" بالتعاون مع رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي وتتضمن الاحتفالية ندوة عن السياحة تحت عنوان "أسيوط صانعة الحضارة"، وعرض فيلم تسجيلي عن معالم أسيوط السياحية، وعرض غنائي لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية، بالإضافة إلى عرض مسرحي فرعوني مع تنورة لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط، وعرض غنائي لفرقة نور للمكفوفين، ومعرض للأعمال والمشغولات اليدوية من الأرابيسك.