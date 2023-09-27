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البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ويل سبرنج للتجارة بقيمة 19 مليون جنيه

9/27/2023 2:34:10 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ويل سبرنج للتجارة وخدمات التدريب خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 76.7 ألف سهم بقيمة 19 مليون جنيه، وصفقة على شركة الأشرفية للتنمية السياحية-لالونا بيتش بحجم تداول 6400 سهم بقيمة 4 ملايين جنيه، وصفقة على شركة عمران مصر للتنمية العقارية-سهم عيني بحجم تداول 37.6 ألف سهم بقيمة 3.755 مليون جنيه.



وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 599 ألف سهم بقيمة 33.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 53 عملية.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 10 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء حديد عز لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 681.5 مليون ورقة مالية بقيمة 10.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 98.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.58%، والعرب على 1.02%، واستحوذت المؤسسات على 82.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.81%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 333.8 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 359.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 20174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 24341 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8444 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 5513 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة.







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