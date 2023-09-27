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رئيس دار الكتب: ترميم المصحف الحجازي يدل أن مصر تحافظ على تراثها

9/27/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) رحب الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية بحضور الفعالية وقال، "نحن اليوم فى يوم من أيام مصر السعيدة، إذ نحتفل بمولد سيد الخلق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد اخترنا بجانب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ورسالته الخاتمة أن نحتفل بالانتهاء من ترميم مصحف فريد نادر هو المصحف الحجازى تيمناً وتبركاً بهذا اليوم الجليل".
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده دار الكتب والوثائق القومية الآن، للإعلان عن ترميم مصحف حجازى أثرى يعود للقرن الهجرى الأول، أى منذ نحو 1400 سنة.


وتابع أسامة طلعت "جاءت احتفاليتنا بترميم المصحف ضمن السياق العام لمصرنا الحبيبة فى جمهوريتها الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فمصر مهد الحضارة ومنبع التراث الإنسانى المادى واللامادى وكنزه الثرى الذى يتكشف يوما بعد يوم بشكل يدهش العالم. واحتفالنا اليوم يجسد حقيقة واقعة وهى أن مصر بلد التراث والآثار، تحافظ على تراثها وترعاه وتقدمه للعالم، وتنفرد وتتفرد فى ذلك المجال عالميا".
وأضاف " مصحفنا الحجازى الذى نحتفى اليوم بترميمه من أهم وأقدم المصاحف الموجودة فى العالم، ويرجع للقرن الأول الهجرى،
السابع الميلادي، ولا توجد في ذلك أي مبالغة بناء على التحليل العلمى والفني".
وأشار أسامة طلعت إلى العناصر الفنية التى تم على أساسها تأريخ المصحف، موضحا أن" لدينا ضمن كنوز ومقتنيات دار الكتب والوثائق القومية 31 ورقة من المصحف، كانت محفوظة بالجامع العتيق وهو جامع عمرو بن العاص، وتم نقلها وحفظها فى دار الكتب منذ سنة 1911م، وهو مكتوب على صحائف الرق بالخط الحجازي، و المدنى أو ما عرف أيضا بالخط الحجازى وهو أقدم فى ظهوره من الخط الكوفى ويتميز بمجموعة من السمات لعل أبرزها حروف الألف واللام المستقيمة المتوازية بميل لليمين، كما تميز أيضا بعدم وجود النقاط وعلامات التشكيل المعروفة، واستخدم هذا الخط فى صدر الإسلام بشكل عام، تدلل على ذلك النقوش الصخرية وشواهد القبور المبكرة وأوراق البردى الباقية وكثير منها يحمل فعليا تواريخ مبكرة، ونظرا لأهمية الصحائف المتبقية من المصحف فقد تم اختياره لترميمه، وقام على ذلك مجموعة من أكفأ المتخصصين والمرممين ليعود المصحف أقرب ما يكون لصورته الأولى كما شاهدتموه اليوم".

وتقدم أسامة طلعت بالشكر لمن قاموا بترميم المصحف ومنهم نجوى سيد محمد، رئيس فريق الترميم وأمل محمد، مشرف معمل الرق وشيماء مصطفى محمود باحثة الترميم وجون ممفورد من جمعية المكنز الإسلامى وصالح الأزهرى وأسامة التلباني.






















































































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