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سليم حسن يجيب عن سؤال: هل انقرضت اللغة المصرية القديمة؟

9/27/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 201 على فك رموز حجر رشيد على يد عالم المصريات الشهير شامبليون في 27 سبتمبر من سنة 1822، لكن ما الذي
يقوله العالم المصرى سليم حسن في هذا الشأن؟



يقول سليم حسن فى موسوعة مصر القديمة (الجزء الأول): فى عصر ما قبل التاريخ إلى نهاية العصر الإهناسى، للدكتور سليم حسن، نقرأ:

بقيت اللغة المصرية القديمة سرًّا من الأسرار نحو 1400 عام إلى أن جاء "شمبليون" سنة 1822، وكشف عن أسرارها بحل رموز الهيروغليفية، على أن لغة القوم نفسها لم تمح من البلاد خلال تلك المدة، بل بقيت فى شكل آخر هو اللغة القبطية، وذلك أن الهيروغليفية منذ فتح الإسكندر الأكبر لمصر أخذت تُكتب علاوة على كتابتها بالإشارات المصرية بحروف إغريقية بعد إضافة سبعة حروف ديموطيقية، لم يكن لها مثيل فى اللغة اليونانية، ومنذ ذلك العهد صار يطلق على اللغة المصرية القديمة اللغة القبطية، أى المصرية، وقد كانت الكتابات المتداولة فى البلاد على ثلاثة أشكال مختلفة إلى أواخر عهد الرومان فى مصر، وهى الكتابة الهيروغليفية؛ أى الكتابة التقليدية للبلاد، ثم الكتابة الإغريقية، ثم الكتابة القبطية، وقد اختفت الكتابة الهيروغليفية فى أواخر القرن الرابع الميلادى باختفاء الوثنية من البلاد، ولم تعد كتابة القوم، أما اللغة الإغريقية فقضى على تداولها بعد الفتح العربى مباشرة، بينما بقيت الكتابة القبطية لغة القوم فى بعض أماكن فى الوجه القبلى فى الصلوات والعبادات والمدارس إلى أواخر القرن السابع عشر، ثم انحصرت بعد ذلك فى الصلوات الدينية المحضة إلى يومنا هذا ولا يجيد معرفتها إلا نفر قليل.



ومن ذلك نرى أن اللغة القبطية، وهى لهجة من اللغة المصرية، قد حفظت لنا مكتوبة بحروف يونانية، وتوجد لها أجرومية وقاموس باللغة العربية وباللغة اليونانية، وفى أواسط القرن السابع عشر فهم الأب اليسوعى «كرشر» أن اللغة القبطية تحفظ فى ثناياها اللغة المصرية القديمة مكتوبة بحروف يونانية، وقد أخذ يقوم ببحوث علمية فى هذه اللغة، غير أنه لما أراد أن يرجع باللغة القبطية إلى اللغة المصرية لم يفلح قط، وقد تساءل عن اللغة المصرية هل هى حروف، أو أصوات، أو معان؟ وكيف يمكن قراءتها؟



على أنه لم يصلنا من الأقدمين عن اللغة المصرية إلا تعاريف نادرة غامضة، والاسم نفسه «الهيروغليفية» ينبئ عن الغموض؛ إذ معناه «الكتابة المقدسة» كما قال «هيرودوت» و«ديودور".

وقد ذكر «كليمنت» الإسكندرى الذى عاش فى أواخر القرن الثانى الميلادي، أنه رأى بعض القوم يتكلمون اللغة المصرية ويكتبونها بالهيروغليفية، وقد أخبرنا «هيرودوت» ومن بعده «ديودور» أنه يوجد فى مصر نوعان من الكتابة: أحدهما الكتابة المقدسة ولا يعرفها إلا الكهنة، والثانى الديموطيقية؛ أى لغة عامة الناس، ولكن تفسير هذه الكتابات بقى سرًّا غامضًا إلى أن كشف صدفة أحد جنود «نابليون» حجر رشيد عام ١٧٩٩، وذلك أن الحملة الفرنسية التى قادها «نابليون» إلى وادى النيل لم يكن غرضها الوحيد الاحتلال العسكري، بل كان كذلك لبحوث علمية عن المدنية المصرية، ولذلك جاءت معه طائفة من أهل العلم، وقد ساعدهم الحظ بأن كشف صدفة أحد ضباط المدفعية المسمى «بوشار» فى أغسطس ١٧٩٩ أثناء الحفر فى قلعة رشيد، قطعة من حجر البازلت منقوشة بثلاث كتابات مختلفة، كانت ثالثتها وهى السفلية بالنسبة للحجر مكتوبة باللغة الإغريقية. وعبارة الكتابة مرسوم ملكى أصدره بطليموس الخامس عام ١٩٦ق.م وقد ذكر فى النص الإغريقى أنه نفس المتن المكتوب بالكتابتين الأخريين وهما الهيروغليفية «الكتابة المقدسة» والديموطيقية «كتاب الشعب».

ومن ذلك نرى أن حجر رشيد كان مكتوبًا بكتابتين مصريتين، وبِذَا يحتوى على مفتاح السر للكتابة الهيروغليفية؛ إذ إن معانى كل الكلمات المنقوشة على هذا الحجر موجودة فى النص الإغريقي، وأول من حاول فك رموز هذا الحجر هو «سلفستر دى ساسي» عام ١٨٠٢، وكان عالمًا باللغة العربية، وقد كانت محاولته منصبة على القسم الديموطيقى ظنًّا منه لتشابه هذا الخط بالكتابة العربية الرقعة وجود علاقة بينهما. غير أن جهوده هو و«أكربلاد» لم تفلح إلا فى معرفة خرطوش «بطليموس».



ومنذ عام 1814حاول الدكتور «توماس ينج» الإنجليزى أن يحل رموز هذه اللغة من النص الهيروغليفي، وقد كان يعلم من جهود من سبقه أن الأسماء الملكية مثل بطليموس، لا بُدَّ أن تكون موضوعة داخل خراطيش، وعلى ذلك رتب العلامات التى وجدت فى الخرطوش كحروف تمثل لفظة بطليموس، وقد توصل فعلًا لمعرفة مجموعة الحروف التى تكوِّن اسم بطليموس، غير أنه لم يتمكن من معرفة الحروف الصوتية بالضبط التى تكوِّن هذا الاسم، ولذلك فإنه لما أراد أن يطبق الحروف الأبجدية التى استخلصها خطأ، لم يمكنه أن يصل إلى أية كلمة قبطية لها نطق مماثل.

وفى الوقت الذى كان يشتغل فيه الدكتور «توماس ينج» بهذا الموضوع، كان هناك شاب فى مقتبل العمر اسمه «جان فرنسوا شمبليون» ١٧٩٠–١٨٣٢ يدرس علم التاريخ فى جامعة «جرينوبل»، وقد أخذ على عاتقه حل رموز هذه اللغة، وقد كان مغرمًا منذ نعومة أظفاره بالتاريخ المصري، وقد تعلم كل ما تركه لنا السلف من العصور القديمة عن هذه اللغة واللغة القبطية أيضًا، وقد عرف من أعمال «دى ساسي» والدكتور «ينج» أن أسماء الأعلام الإغريقية يجب أن تكتب بحروف أبجدية مصرية، وعلى هذه القاعدة بنى أساس أبحاثه التى أخذت تسير فى طريق النجاح منذ عام ١٨٢١.



وأول عمل قام به «شمبليون» فى هذا الصدد أنه بحث موضوع اختلاف الكتابات المصرية القديمة، وبرهن أن الكتابة الهيراطيقية هى اختصار للكتابة الهيروغليفية، وعلى ذلك تكون الكتابة المصرية القديمة واحدة، غير أنها تكتب بثلاثة أشكال كاللغة العربية مثلًا، فهى تكتب بالرقعة والنسخ والثلث، وعلى ذلك لا بُدَّ أن يوجد فى الكتابة الهيروغليفية كما فى الديموطيقية إشارات لها قيمة صوتية وأبجدية.



وقد لاحظ «شمبليون» من جهة أخرى عندما كان يحسب الإشارات الهيروغليفية التى على حجر رشيد أنها أكثر فى عددها من كلمات المتن الإغريقى المقابل، وعلى ذلك استخلص أن كل إشارة هيروغليفية لا تمثل فكرة ولا تمثل كلمة، وعلى هذا الأساس ابتدأ «شمبليون» فى بحث خراطيش حجر رشيد ثانية، وفى عام ١٨٢٢ وصلت إليه نسخة لخرطوشين جديدين قد نقشا على مسلة صغيرة، وجدت فى «الفيلة»، وقد كان مكتوبًا على قاعدة هذه المسلة تقدمة باللغة الإغريقية لبطليموس وكليوبترا، وقد برهن «شمبليون» أن الخرطوش الأول من هذين الخرطوشين هو لبطليموس؛ إذ يشبه تمامًا خرطوش حجر رشيد، والثانى يجب أن يقرأ كليوبترا، وذلك أن هناك خمسة حروف مشتركة فى كِلَا الاسمين: ب، ت، ل، و، ي.

والواقع أن هناك خمس إشارات متشابهة كل من موضعها المنطقى فى كِلَا الاسمين الهيروغليفيين، ومن جهة أخرى فإننا لا نجد حرف «س» فى اسم الملكة، على حين أنه يوجد فيه إشارات جديدة هى ق، أ، ر، ولا توجد فى الملك بطليموس.



والخلاصة: حيث إن هناك إشارات متشابهة فى هذين الاسمين، وتعبر فى كل منهما عن نفس الصوت، فلا بد أن تكون حروفًا صوتية محضة، وقد مكث «شمبليون» بضعة أسابيع يطبق الحروف الأبجدية التى وجدها على كل أسماء البطالسة والقياصرة التى كانت موجودة فى كتاب «وصف مصر»، الذى وضعته الحملة الفرنسية، فتوصل إلى قراءة ٧٩ خرطوشًا أخرى جديدة وصل فى خلال قراءتها إلى معرفة حروف أبجدية جديدة، وبذلك أمكنه أن يعمل جدولًا بالحروف الأبجدية الصوتية.



وقد أثبت هذه النتيجة الباهرة فى خطاب أرسله إلى «داسييه» أمين السر الدائم للمجمع العلمى الفرنسى فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٨٢٢، وفيه أعلن أنه يمكن قراءة الخراطيش الهيروغليفية.







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