وقائع وتجارب ألهمت كتاب روايات القائمة القصيرة فى جائزة البوكر 2023

MENAFN - Youm7) خمس روايات من بين ستة فى القائمة القصيرة لـ جائزة البوكر للرواية العالمية ، فى دورتها لعام 2023، اعتمدت على أحداث وتجارب ووقائع حقيقية جسدها كتاب الروايات فى أعمالهم التى مكنتهم من الوصول إلى هذه القائمة للمنافسة على الجائزة الكبرى.

رواية هذه عدن الآخرى

ففى رواية "هذه عدن الأخرى" اعتمد الكاتب بول هاردينج على الأحداث الحقيقية التى شهدتها جزيرة ملقة قبالة ساحل ولاية ماين بالولايات المتحدة الأمريكية، كنقطة انطلاق؛ لأحداث روايته التى تحتفي بالآمال والأحلام لأولئك الذين يُعتبرون غير مناسبين لعالم لا يتسامح بوحشية مع الاختلاف، ففي عام 1792، يصل بنيامين هوني المستعبد سابقًا إلى الجزيرة مع زوجته الأيرلندية، بيشنس، ليعيشا حياة معًا هناك. وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان، لا يزال أحفاد عائلة هوني موجودين، جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة وغريبة الأطوار من الجيران.

ثم يأتي تدخل "الحضارة" ويقرر المسؤولون "تطهير" الجزيرة، ويختار معلم مدرسة تبشيري صبيًا ذو بشرة فاتحة لإنقاذه. أما الباقون فسوف يستسلمون لمؤسسات السلطات، أو يلقون بأنفسهم على المياه في سفينة نوح جديدة.

بول لينش فى القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العالمية 2023





رواية أغنية النبى

وفى رواية "أغنية النبى" تناول الكاتب بول لينش الطغيان والاضطرابات وأزمة اللاجئين في سوريا واضعا إياها في سياق أوروبا الغربية، من خلال الأم التى تواجه خيارًا رهيبًا، فى مجتمع على حافة الهاوية

رواية إذا نجوت منك

وفى رواية "إذا نجوت منك" اعتمد الكاتب جوناثان إيسكوفرى، على تجاربه الشخصية، التى نتعرف عليها من خلال أحداث الرواية ونحن نتابع الابن الأمريكي المولد لأبوين جامايكيين والذين هاجرا في السبعينيات واستقرا في ميامي.

شيتنا مارو فى القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العالمية 2023





رواية الممر الغربى

أيضا اعتمدت الكاتبة شيتنا مارو على تجاربها الشخصية فى رواية "الممر الغربى"، حينما جعلت الشخصية الرئيسية فى روايتها لاعبة اسكواش لسنوات عديدة، لتتناول من خلالها أحداث قصتها.