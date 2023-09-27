وقائع وتجارب ألهمت كتاب روايات القائمة القصيرة فى جائزة البوكر 2023

(MENAFN
- Youm7) خمس روايات من بين ستة فى القائمة القصيرة لـ جائزة البوكر للرواية العالمية ، فى دورتها لعام 2023، اعتمدت على أحداث وتجارب ووقائع حقيقية جسدها كتاب الروايات فى أعمالهم التى مكنتهم من الوصول إلى هذه القائمة للمنافسة على الجائزة الكبرى.
رواية هذه عدن الآخرى
ففى رواية "هذه عدن الأخرى" اعتمد الكاتب بول هاردينج على الأحداث الحقيقية التى شهدتها جزيرة ملقة قبالة ساحل ولاية ماين بالولايات المتحدة الأمريكية، كنقطة انطلاق؛ لأحداث روايته التى تحتفي بالآمال والأحلام لأولئك الذين يُعتبرون غير مناسبين لعالم لا يتسامح بوحشية مع الاختلاف، ففي عام 1792، يصل بنيامين هوني المستعبد سابقًا إلى الجزيرة مع زوجته الأيرلندية، بيشنس، ليعيشا حياة معًا هناك. وبعد مرور أكثر من قرن من الزمان، لا يزال أحفاد عائلة هوني موجودين، جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة وغريبة الأطوار من الجيران.
ثم يأتي تدخل "الحضارة" ويقرر المسؤولون "تطهير" الجزيرة، ويختار معلم مدرسة تبشيري صبيًا ذو بشرة فاتحة لإنقاذه. أما الباقون فسوف يستسلمون لمؤسسات السلطات، أو يلقون بأنفسهم على المياه في سفينة نوح جديدة.
بول لينش فى القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العالمية 2023
رواية أغنية النبى
وفى رواية "أغنية النبى" تناول الكاتب بول لينش الطغيان والاضطرابات وأزمة اللاجئين في سوريا واضعا إياها في سياق أوروبا الغربية، من خلال الأم التى تواجه خيارًا رهيبًا، فى مجتمع على حافة الهاوية
رواية إذا نجوت منك
وفى رواية "إذا نجوت منك" اعتمد الكاتب جوناثان إيسكوفرى، على تجاربه الشخصية، التى نتعرف عليها من خلال أحداث الرواية ونحن نتابع الابن الأمريكي المولد لأبوين جامايكيين والذين هاجرا في السبعينيات واستقرا في ميامي.
شيتنا مارو فى القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العالمية 2023
رواية الممر الغربى
أيضا اعتمدت الكاتبة شيتنا مارو على تجاربها الشخصية فى رواية "الممر الغربى"، حينما جعلت الشخصية الرئيسية فى روايتها لاعبة اسكواش لسنوات عديدة، لتتناول من خلالها أحداث قصتها.
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