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مرممو المصحف الحجازى يكشفون مراحل ترميم أقدم النسخ القرآنية بالعالم

9/27/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) أجرى اليوم السابع حوارا مع فريق ترميم المصحف الحجازى الذى تم الإعلان عن انتهاء ترميمه مؤخرا، وهو أندر وأقدم النسخ القرآنية بالعالم، والذى يبلغ عمره 1400 عام، ويرجح أنها كتبت في عصر الخلفاء الراشدين، وضم فريق الترميم كبير الباحثين
نجوى سيد وأمل محمد خبير الترميم مشرف عام على معمل الرق وشيماء مصطفى محمود باحثة ترميم.
وقال فريق العمل إن العمل تم بأيدى المرممين والباحثين بدار الكتب والوثائق القومية دون الاستعانة بأى باحث أو مرمم من الخارج، وقد استغرقت مدة العمل على ترميم المصحف عامين، والذى تم بأحدث الطرق العلمية الحديثة.
وأشاروا إلى أنه يتم اختيار المخطوط المراد ترميمه بناء على حالته، وتم اختيار المصحف الحجازى نظرا لحالته غير الجيدة التى كان عليها، وبالفعل تم إحضاره إلى معمل الرق
وهى الخامة المكتوب عليها المصحف ووضع خطة العمل العلمية وتحضير الأدوات التى سيتم استخدامها.
وأكد فريق العمل الذى بذل جهدا كبيرا لخروج نسخة المصحف بأعلى مستوى، والمصحف عبارة عن صحائف وعددها ٣٢ صحيفة مسجل
على ورق الرق، وهو جلد الحيوانات سواء ماعز أو غزال وهكذا، كما أنه مسجل من أقدم أنواع الخط العربى يسمى الخط الحجازى .

وأضاف فريق العمل
أن المصحف الذى
تم ضمه لمقتنيات دار الكتب والوثائق
بعدما تم نقله من جامع عمرو بن العاص عام ١٩١١ كان بحالة غير جيدة حيث كان هناك سقوط لبعض الحروف إلى جانب سوء حالة ورق الرق.
ولتوضيح مراحل الترميم استعرض فريق العمل الذى تم على عدة مراحل قائلين:

مراحل التوثيق بدأت أولا بالتوثيق إذ تم تصوير هذه الأوراق النفيسة تصوير عالى الجودة لتوثيق وإثبات مظاهر التلف الموجودة به ثم تم إجراء فحص دقيق للتحقيق من ترقيم المصحف ومطابقة صفحاته للنص القرآنى.
ثم بعد ذلك التنظيف السطحى الجاف للرق باستخدام الفرش الناعمة وممحاة تستخدم للضرورة.
لتبدأ مرحلة ترطيب الصحائف وتليينها إذ جرت أعمال التقوية للمصحف باستخدام أدنى حد للرطوبة، وتم التليين بصورة محكمة وبشكل غير مباشر عن طريق وضع الرق بين مادة (الجورتكس) وورقة الترشيح الرطب، وتم الاستعانة فى بعض الأوراق بجهاز ترطيب يعمل بالموجات فوق الصوتية وينبعث منه تيار خفيف من بخار الماء.
ثم عملية الفرد والتى بدأت بعد أن وصل الرق لليونة المطلوبة تمكن فريق العمل من إزالة الحزوز والتشويهات وإعادة سطح الرق لشكله الأصلى .
وتأتى مرحلة ترميم الأحبار، إذ استخدم فريق العمل تقنية الترميم بالأنسجة القابلة لإعادة التنشيط باستخدام باستخدام الترطيب لتقوية صفحات المخطوط التى تعرضت للتلف وتآكل الأحبار، وتم استخدام لاصق الجلاتين لمنع حدوث مزيد من الأكسدة للأحبار الجديدة.
وإلى آخر مرحلة وهى الترميم والتجليد
ليتم استكمال الأجزاء المفقودة وترميم الحواف باستخدام الورق اليابانى والجلتين كمادة لاصقة، جمعت الصحائف فى شكل ملازم وتم خياطة الملازم على الطراز الإسلامى دون دعامات كما استخدم جلد الماعز فى عمل غلاف المصحف.






















































































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