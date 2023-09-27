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جوائز يمكنك التقدم إليها في الشعر والرواية قبل نهاية سبتمبر.. تعرف عليها

9/27/2023 2:34:06 PM
(MENAFN- Youm7) لا تزال عدد من الجوائز العربية الكبرى مستمرة في استقبال طلبات الترشح لمسابقاتها السنوية في عدد من المجالات الإبداعية المختلفة مثل الشعر والرواية والدراسات النقدية، ولا يزال هناك الفرصة للتقدم لهذه الجوائز حيث يغلق باب الترشح في بعضها مع نهاية الشهر الحالي، وبعضها مستمر حتى نهاية العام، ومن هذه الجوائز:



جائزة الشيخ زايد

تستمر جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في استقبال طلبات الترشح لدورتها الثامنة عشرة بداية من شهر يونيو وحتى الأول من أكتوبر 2023، وتستقبل الجائزة المشاركات في هذه الدورة ضمن 10 فروع، عقب استحداث فرع "تحقيق المخطوطات" الذي يشمل الكتب المعنية بتحقيق النصوص التراثية العربية على نحو يتسم بالمنهجية العلمية في مختلف الحقول المعرفية والتراثية، إلى جانب صناعة المعاجم اللغوية والمتخصصة.



جائزة البابطين

يستمر مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، في تلقى طلبات الترشح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في دورتها التاسعة عشرة لعام 2024، فى فروعها المختلفة: "أفضل قصيدة وأفضل ديوان وأفضل كتاب فى نقد الشعر وأفضل ديوان للشباب وأفضل قصيدة للشباب، بالإضافة إلى جائزة تكريمية للإبداع الشعري"، وتهدف الجائزة التى تبلغ قيمتها الإجمالية 135 ألف دولار أميركى إلى تشجيع وتكريم الشعراء، اعتزازاً بدورهم فى النهوض بالشعر فى الوطن العربي.



جائزة فلسطين

لا تزال "جائزة فلسطين العالمية للآداب" مستمرة في تلقى طلبات المشاركة في الدورة الثانية من الجائزة التي تهدف إلى التعريف بالكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين والمقاومة وتحرير القدس، على أن يستمر تلقى طلبات الترشح حتى 31 مارس 2024، وتتضمن الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 ألف دولار أمريكي قصصاً وقصائد للأطفال، والقصص القصيرة، والرواية، والمذكرات، والشعر، والمسرح.



جائزة أسماء صديق

تستمر جائزة أسماء صديق للرواية الأولى، في تلقى طلبات التقدم للجائزة، فى دورتها الثانية لعام 2023، والتى من المزمع أن يتم غلق باب الترشح لها فى نهاية سبتمبر 2023، أسماء صديق هي جائزة سنويَّة، أطلقتها أسماء صدّيق المطوع عام 2022 بمشاركة صالونها الأدبيّ الملتقى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بإدارتها، والإشراف عليها بصورة مستقلّة، من خلال لجنة مكوّنة من قرّاء متنوّرين.







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