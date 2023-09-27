جوائز يمكنك التقدم إليها في الشعر والرواية قبل نهاية سبتمبر.. تعرف عليها

(MENAFN
- Youm7) لا تزال عدد من الجوائز العربية الكبرى مستمرة في استقبال طلبات الترشح لمسابقاتها السنوية في عدد من المجالات الإبداعية المختلفة مثل الشعر والرواية والدراسات النقدية، ولا يزال هناك الفرصة للتقدم لهذه الجوائز حيث يغلق باب الترشح في بعضها مع نهاية الشهر الحالي، وبعضها مستمر حتى نهاية العام، ومن هذه الجوائز:
جائزة الشيخ زايد
تستمر جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في استقبال طلبات الترشح لدورتها الثامنة عشرة بداية من شهر يونيو وحتى الأول من أكتوبر 2023، وتستقبل الجائزة المشاركات في هذه الدورة ضمن 10 فروع، عقب استحداث فرع "تحقيق المخطوطات" الذي يشمل الكتب المعنية بتحقيق النصوص التراثية العربية على نحو يتسم بالمنهجية العلمية في مختلف الحقول المعرفية والتراثية، إلى جانب صناعة المعاجم اللغوية والمتخصصة.
جائزة البابطين
يستمر مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، في تلقى طلبات الترشح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في دورتها التاسعة عشرة لعام 2024، فى فروعها المختلفة: "أفضل قصيدة وأفضل ديوان وأفضل كتاب فى نقد الشعر وأفضل ديوان للشباب وأفضل قصيدة للشباب، بالإضافة إلى جائزة تكريمية للإبداع الشعري"، وتهدف الجائزة التى تبلغ قيمتها الإجمالية 135 ألف دولار أميركى إلى تشجيع وتكريم الشعراء، اعتزازاً بدورهم فى النهوض بالشعر فى الوطن العربي.
جائزة فلسطين
لا تزال "جائزة فلسطين العالمية للآداب" مستمرة في تلقى طلبات المشاركة في الدورة الثانية من الجائزة التي تهدف إلى التعريف بالكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين والمقاومة وتحرير القدس، على أن يستمر تلقى طلبات الترشح حتى 31 مارس 2024، وتتضمن الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 ألف دولار أمريكي قصصاً وقصائد للأطفال، والقصص القصيرة، والرواية، والمذكرات، والشعر، والمسرح.
جائزة أسماء صديق
تستمر جائزة أسماء صديق للرواية الأولى، في تلقى طلبات التقدم للجائزة، فى دورتها الثانية لعام 2023، والتى من المزمع أن يتم غلق باب الترشح لها فى نهاية سبتمبر 2023، أسماء صديق هي جائزة سنويَّة، أطلقتها أسماء صدّيق المطوع عام 2022 بمشاركة صالونها الأدبيّ الملتقى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بإدارتها، والإشراف عليها بصورة مستقلّة، من خلال لجنة مكوّنة من قرّاء متنوّرين.
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