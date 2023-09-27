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الأقمار الصناعية: انخفاض الجليد فى القطب الجنوبى حطم الأرقام القياسية

9/27/2023 2:34:03 PM
(MENAFN- Youm7) شهد كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبى انخفاضات قياسية فى مدى الجليد البحرى، وفقًا لوكالة ناسا والمركز الوطنى لبيانات الثلج والجليد (NSIDC)، اللذين يستخدمان بيانات الأقمار الصناعي لتتبع الجليد البحرى عبر المنطقتين القطبيتين.



ومن المحتمل أن يصل الجليد البحرى فى القطب الشمالي إلى الحد الأدنى السنوي هذا العام في 19 سبتمبر بمساحة 1.63 مليون ميل مربع (4.23 مليون كيلومتر مربع) - وهو سادس أدنى حد أدنى في سجل الأقمار الصناعية، وفي القارة القطبية الجنوبية ، من المحتمل أن يصل الجليد البحرى إلى أقصى مدى له في 10 سبتمبر، بمساحة 6.5 مليون ميل مربع (16.96 مليون كيلومتر مربع)، وهو أدنى حد أقصى على الإطلاق فى سجل الأقمار الصناعية، وفقا لتقرير سبيس .



وقال والت ماير، عالم الجليد البحري في NSIDC، في بيان: "إنه انخفاض قياسى فى الجليد البحرى فى القطب الجنوبى، ويبدو أن نمو الجليد البحرى منخفض حول القارة بأكملها تقريبًا مقارنة بأى منطقة واحدة"، ويشير إلى أنه فى القطب الشمالي، يتمتع الممر الشمالى الغربى ببحار مفتوحة أكثر من المعتاد.



وقال: "يبدو أيضًا أن هناك الكثير من الجليد الرخو والأقل تركيزًا
حتى باتجاه القطب الشمالى والمناطق التى كانت عبارة عن صفائح جليدية صلبة ومتماسكة جدًا خلال فصل الصيف". "لقد حدث هذا بشكل متكرر أكثر فى السنوات الأخيرة."



وفى كل عام، ينمو الجليد البحرى ويذوب مع الفصول، ويمكن أن يتأثر مداه فى كلا الاتجاهين بعوامل مثل أنماط الرياح، ودرجات حرارة المحيطات المرتبطة بشكل مباشر بالاحتباس الحرارى الناجم عن النشاط البشرى وأنماط المناخ مثل ظاهرة النينيو، التى تحدث الآن.



وإحدى المشكلات المتعلقة بالتغطية المنخفضة للجليد البحرى هى أنها تعزز ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب دورة ردود فعل بياض الجليد، ويعكس الجليد البحرى، كونه أبيض اللون، طاقة الشمس إلى الفضاء، لكن المحيطات المفتوحة المظلمة تمتصها وعلى هذا النحو قد تظل المياه أكثر دفئًا، مما يمنع نمو الجليد البحرى بشكل أكبر.



وفى حين أن الحد الأدنى والحد الأقصى للجليد البحرى يعد قياسات رئيسية فى البيئة القطبية، فإن سمك هذا الجليد البحرى يمثل مصدر قلق رئيسى آخر.



وقال ناثان كورتز رئيس مختبر علوم الغلاف الجليدى التابع لناسا فى مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع للوكالة، إن السُمك في نهاية موسم النمو يحدد إلى حد كبير مدى بقاء الجليد البحرى على قيد الحياة، وتستخدم الأبحاث الجديدة الأقمار الصناعية مثل ICESat-2 التابع لناسا (Ice، Cloud and Land Elevation Satellite-2) لمراقبة مدى سماكة الجليد على مدار العام.



وقال كورتز: "فى ناسا، نحن مهتمون بأخذ قياسات متطورة، ولكننا نحاول أيضًا ربطها بالسجل التاريخى لفهم أفضل لما يدفع بعض هذه التغييرات التى نشهدها".







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