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لعبة Resident Evil Village تصل لهواتف Iphone 15 Pro فى 30 أكتوبر

9/27/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Youm7) تعد لعبة Resident Evil Village عبارة عن قصة رعب مؤرقة من بطولة سيدة مصاصة دماء طويلة جدًا وأنيقة (وبعض الوحوش الأخرى بالتأكيد)، وبحسب التقارير فمن المنتظر أن تصل إلى هواتف iPhone 15 Pro وPro Max في 30 أكتوبر.



كما ستصل إلى طرازي M1 وM2 من السلسلة، iPad Pro وiPad Air في نفس اليوم، وتبلغ تكلفة اللعبة الأساسية 40 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة المحتوى القابل للتنزيل الخاص بـ Winters' Expansionحوالي 20 دولارًا إضافيًا.



وقد صدرت Resident Evil Village في الأصل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 4 وPS5 وXbox One وXbox Series X/S في عام 2021، وأصبحت محكًا ثقافيًا لقصة مزج الوحوش، وتتضمن اللعبة مخلوقات مستذئبة، ورجل سمكة متحول، وزعيم طائفة قاتلة، وأعداء متقيحين يشبهون الزومبي، على الرغم من أن نجمها البارز كان الكونتيسة ألسينا ديميتريسكو. إنها شريرة طويلة القامة بشكل استثنائي، أوندد، ذات أصابع حلاقة تقود ثلاثية من بنات مصاصي الدماء، وهي ببساطة رائعة.



كما وصلت Village على نظام Mac في عام 2022، وكشفت Apple عن إصدارات iPhone وiPad خلال حدث iPhone السنوي في 12 سبتمبر 2023، لكنها لم تشارك تاريخ الإصدار في ذلك الوقت، وقدمت Capcom التاريخ على موقعها هذا الأسبوع، ومن المقرر أيضًا أن تصل النسخة الجديدة من Resident Evil 4، والتي وصلت إلى أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم هذا العام، إلى أجهزة Apple المحمولة في عام 2023، ولكن لم يتم تأكيد أي تاريخ حتى الآن.



الألعاب الأخرى القادمة إلى iPhone 15 Pro – بفضل مجموعة شرائح A17 Pro الجديدة – تشمل Death Stranding وAssassin's Creed Mirage، ومن المقرر أن يتم إصدار لعبة Death Stranding هذا العام، بينما من المقرر إصدار لعبة Mirage في أوائل عام 2024.









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