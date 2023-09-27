السبب وراء ارتفاع درجة حرارة Iphone 15 Pro.. تقرير يجيب

MENAFN - Youm7) منذ إطلاق iPhone 15 Pro يوم الجمعة، ظهرت تقارير ترصد مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، وفى منشور جديد، قال المحلل Ming-Chi Kuo إن هذه المشاكل ليست بسبب شريحة 3nm A17 Pro بل بسبب "التسويات التى تم إجراؤها فى النظام الحرارى".

شريحة A17 Pro الموجودة داخل iPhone 15 Pro هى أول معالج 3 نانومتر من Apple وTSMC، وقد أدى هذا إلى تكهنات بأن تقنية 3 نانومتر الجديدة هي المسؤولة عن مشاكل ارتفاع درجة الحرارة، ومع ذلك، ما يقوله Kuo هو أن المشاكل ترجع إلى التغييرات التي أجرتها شركة Apple لاستيعاب التحول إلى التيتانيوم وجعل طرازات iPhone 15 Pro أخف وزنًا من سابقاتها، وفقاً لموقع gadgets360.

ويكتب كو: يشير الاستطلاع الذي أجريته إلى أن مشكلات ارتفاع درجة حرارة سلسلة iPhone 15 Pro لا علاقة لها بعقدة TSMC المتقدمة مقاس 3 نانومتر، السبب الرئيسي هو على الأرجح التنازلات التي تم إجراؤها في تصميم النظام الحراري لتحقيق وزن أخف، مثل تقليل مساحة تبديد الحرارة واستخدام إطار من التيتانيوم، مما يؤثر سلبًا على الكفاءة الحرارية.

ويتوقع كو أن شركة آبل ستكون قادرة على معالجة هذه المشاكل من خلال تحديثات البرامج، ومع ذلك، قد تواجه شركة Apple صعوبة في إجراء الكثير من التحسينات دون المساس بأداء الشريحة أيضًا.

ومن المتوقع أن تقوم شركة Apple بمعالجة هذا الأمر من خلال تحديثات البرامج، ولكن التحسينات قد تكون محدودة ما لم تقم Apple بتخفيض أداء المعالج، إذا لم تعالج Apple هذه المشكلة بشكل صحيح، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الشحنات على مدار دورة حياة المنتج لسلسلة iPhone 15 Pro.