مرصد الزلازل يسجل اليوم هزة ارضية جنوب بحيرة طبريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل مرصد الزلازل الاردني اليوم الاربعاء هزة ارضية بقوة 3.3 ريختر، في وادي الاردن جنوب بحيرة طبريا.
و سجلت الهزة في تمام الساعة 11:2 قبل الظهر ، و وقعت على عمق 12 كلم، وتعتبر الهزة من الهزات الضعيفة والتي تتوافق مع الواقع الزلزالي في الاردن.
وأضاف المرصد ان الهزة قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من مركز وقوعها.
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