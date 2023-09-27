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أسعار الطاقة تلتهم ميزانية الأردنيين

9/27/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وسط تعدد الالتزامات والمصاريف على الأردنيين، كباقي الأسر العربية، إلا أن تدني الأجور وحتى تآكلها بفعل التضخم، جعل غالبية الأسر تضيق ذرعا بارتفاعات أسعار مشتقات الطاقة (الكهرباء والوقود).
ورفعت الحكومة في سبتمبر/أيلول الجاري، أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 12 بالمئة في زيادة هي الأعلى منذ سنوات، حيث تم رفع سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 4.3 بالمئة ليبلغ 960 فلسا لليتر (1.3 دولار).
كما تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 بنسبة 4.3 ليصل إلى 1.2 دينار لليتر (1.7 دولار)، فيما تم رفع سعر الديزل بنسبة 12 بالمئة إلى 800 فلس (1.1 دولار).
خبراء قالوا في أحاديثهم "للأناضول"، إن أسعار الوقود (البنزين والديزل)، تعتبر في الأردن ضمن الأعلى عربيا، وسط غياب منظومة نقل عام ملائمة.
لا يتوقف الأمر على مشتقات الوقود، فإن أسعار الكهرباء سجلت زيادات متتالية منذ العام الماضي، وسط ظروف جوية قاسية صيفا وشتاء، تجبر على استهلاك عال للطاقة.
وارتفعت أسعار تعرفة الكهرباء في الأردن -مقسمة على 7 شرائح استهلاك- بنسب تراوحت بين 8 بالمئة - 16 بالمئة خلال الفترة بين فبراير/شباط 2022 (قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية)، ونهاية النصف الأول 2023.

يقول الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن الإنفاق على كلف الطاقة في الأردن يكون للكثيرين على حساب نفقات مهمة مثل الصحة والتعليم، ولها علاقة كبيرة بمعدلات الفقر، وتتسبب في نقص القدرة الشرائية.
وأضاف الشوبكي في حديث مع الأناضول، أن فاتورة الطاقة في المملكة من الوقود والكهرباء تشكلان ما يقرب من 40 بالمئة من متوسط الدخل في الأردن.
وبين أن أسعار المحروقات في الأردن، عالية، ولا تتناسب مع معدل دخل الفرد في المملكة، وأهم أسباب ذلك الضريبة المقطوعة على بيع كل لتر من المحروقات.
وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر (810.7 سنتا).
وبحسب موقع (أويل برايس) الخاص والذي يتتبع أسعار المحروقات عربيا، فإن الأردن يقع ضمن أعلى 3 دول في أسعار للمشتقات.
وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا (21.7 سنتا) فيما تفرض على الكاز والديزل ضريبة مقطوعة على كل لتر بـ 165 فلسا (232.6 سنتا).
وإلى جانب إنفاق الأفراد، فإن القطاعات التجاري تعاني أمام ارتفاع أسعارها، إذ تنقل كلفة الزيادات على المستهلك النهائي، وبالتالي تأثير صعودي على تضخم أسعار المستهلك.
ويرى الشوبكي، أن هذه الزيادات في أشعار الطاقة بأنواعها، تؤثر سلبا على جاذبية المملكة في الاستثمارات المحلية والأجنبية.. "كله بنهاية المطاف ينعكس على المواطنين على شكل فقر وبطالة".
إلى ذلك، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل، إن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة مربك جدا للمواطن، "حيث يجد نفسه مجبرا على تغطية زيادة تكاليف الطاقة على حساب المأكل والمشرب وحتى على حساب التعليم".
وأضاف في حديث مع الأناضول: "لذا نجد التحول السنوي من التعليم في المدارس الخاص إلى المدارس الحكومية بسبب فارق التكاليف، وعجز الأهل عن توفير المال".
وتابع: "انتقل هذا العام قرابة 15 ألف طالب إلى المدارس الحكومية، من المدارس الخاصة ما بسبب أيضا إرباكا لوزارة التربية والتعليم لأن الغرف الصفية محدودة".
كما قدر عقل أن يكون الإقبال على الديزل ضعيف جدا في الشتاء القادم، لأن التكلفة مرتفعة، وسيضطر المواطن إلى استعمال مدافئ الغاز، وبنسبة ضئيلة مدافئ الكاز (أحد مشتقات الوقود السائلة) والحطب.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، بنسبة 2.45 بالمئة، حيث كانت مجموعة الوقود والإنارة من أبرز المجموعات التي ساهمت بالزيادة بنسبة 10.48 بالمئة.
حال المواطنين مع أسعار المحروقات يظهر أيضا في الإقبال على محطات الوقود للتزود بالبنزين، حيث قال محمود سمير (عامل مضخة في محطة وقود)، إن الكثير من القادمين إلى المحطة، يطلبون التزوّد بمبالغ قليلة جدا مثل 5 دنانير (7 دولارات) في كل مرة وأحيانا فقط لتمضية يومهم.
ويضيف للأناضول: "بعض الزبائن يتزودون بمبلغ ثابت في كل مرة بينما، غير الكثير منهم من استخدام صنف بنزين أوكتان 95 الأعلى سعرا إلى الأوكتان 90 رغم حداثة سياراتهم، وغالبيتهم أصبحوا يتزودون بالبنزين باستخدام بطاقات الائتمان وليس نقدا".-(الأناضول)

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