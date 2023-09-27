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TOURISM ZONE مشروع تطوير المواقع السياحية والبنية التحتية

9/27/2023 2:31:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




يعد "TOURISM ZONE" مشروع تطوير المواقع السياحية و البنية التحتية لتوفير الخدمات السياحية، حيث إن الأردن غني بمواقع طبيعية وتنوع جغرافي بالإضافة لتنوع في الاثار والمواقع التاريخية و لتنوع المقامات و المواقع الدينية.
وعندما نفرأ كل هذا التاريخ و هذه الخارطة العظيمة تجد ان الأردن أرض الحضارات ومهد الحضارات و أرض الديانات و انطلاقها . فمنها كان الحج المسيحي و أرض المسيحية الأولى و كذلك انطلاق رسالة الإسلام بعد معركة مؤتة و الفتح الإسلامي.
و عدد مقامات الأنبياء لعدة ديانات و لمسار المسيح ومقامات الصحابة ستجد ان الأردن لديه عناصر الجذب الرئيسية للسياحة الدينية لكافة الديانات .










وسنجد أن التنوع بين جبال الشمال و الصحراء و البقعة المخفض بالعالم نقيضة ايفيرست و الصحراء الجميلة و البحر الميت و خليج العقبة و تنوع التضاريس الجميلة.
وسنجد أن شبكة الطرق في الأردن مميزة و تصل لكل تلك المواقع .
يجعلنا نتسأل لماذا لا يوجد خدمات في كثير من المواقع و هي أهم ما يحتاجه السائح و الزائر . !!!؟؟؟
هنا انطلقت فكرة #100jordan بمشروع #tourismzone فعندما تبداء عملية التطوير و التحديث و توفير الخدمات في المواقع السياحية و ان تقود وزارة السياحة و هيئة تنشيط السياحة برنامج الاختيار لتلك المواقع لتزيد من فرص الاستثمار إضافة لزيادة استقطاب السياحة لها .
سنجد اننا سنوفر زيادة في إقامة السائح إضافة إلى تنوع البرامج السياحية و كذلك استقطاب السياحة الوافدة و المحلية و متنفس لابناء المجتمع المحلي .
إضافة إلى توفير الأمل و فرص العمل لابناء تلك المناطق ما بين عمل مباشر و غير مباشرة بأن يشمل كل موقع سياحي
* مركز الزوار * المرافق العامة * خدمات طعام و شراب
* محل او سوق الحرف اليدوية و منتجات المجتمع المحلي
* بازار
* مركز الدليل السياحي المرافق و المحلي .
وستاتي فرص غير مباشرة في مجال النقل التقليدي في الموقع نفسه او النقل بالاليات البسيطة و الخيولو عرض وبيع منتجات المجتمع المحلي من أشغال يدوية
و تحف و مأكولات و منتجات المجتمع المحلي.
وكذلك إقامة فعاليات و مهرجانات في تلك المواقع كمعرض المنتجات الموسمية من مهرجانات العنب او الزيتون او التين او الاجبان و الألبان و غيرها إضافة للفعاليات و انشطة عائلية .
من هنا ستنطلق حركة اقتصادية تعطي الفائدة المباشرة لابناء المجتمع المحلي و المنطقة إجمالا.
إضافة لأنها ستكون جاذبية للاستثمارات في تلك المواقع من مطاعم أكثر او فنادق او شقق فندقية و ستصبح منطقة مغرية للاستثمار و تدخل القطاع الخاص برفع او بداية استثماراته . فإن الاستثمارات المحلية هي الجاذبة للاستثمار الأجنبي...
مشروع #TOURISM_ZONE هو مشروع لخلق نواة تطوير السياحة الاردنية إضافة إلى الحركة الاقتصادية و نهضة اجتماعية و استقطاب الاستثمارات و بذلك تحقيق كل أهداف التحديث الاقتصادي و تجاوز التحديات في موضوع التشغيل و مواجهة الركود و التضخم و مشاريع تنموية خدمية تزيد من نسب النمو و التطور.
فإننا بذلك نحقق عدة أهداف بمفهوم واحد مشروع شامل.

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