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بدء أعمال إجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية الأردنية

9/27/2023 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأت في مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية ولمدة ثلاثة أيام أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، وذلك بمشاركة وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وبحضور أمين عام الوزارة دانا الزعبي والمندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف سعادة السفير وليد عبيدات.
واستهل الشمالي كلمته الافتتاحية بتأكيد إلتزام الأردن بالنظام التجاري متعدد الأطراف وبعملية مراجعة السياسة التجارية كأحد معززات المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارية في ضمان الشفافية وممارستها بين الدول الأعضاء، وأشار إلى أن الأردن أجاب على معظم الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والتي بلغ عددها 140 سؤال.
واستعرض الشمالي أبرز التطورات على جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022)، وبيّن أن الأردن تمكن من الحفاظ على متانة الاقتصاد الاردني والالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف بالرغم من الأزمات المتتالية والمعيقات التي واجهت سلاسل الإمداد وتدفق التجارة العالمية خلال فترة الجائحة والتحديات الجيوسياسية الاقليمية والعالمية.
وأوضح الشمالي بأنه وبرعاية ملكية سامية، تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، واستعرض عدد من الانجازات لتسهيل بيئة الاعمال واطلاق برامج لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وشدد على الاهمية التي يوليها الاردن لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال التعديلات على عدد من التشريعات والاجراءات التمكينية والاصلاحية لدعم المرأة في سوق العمل.
وخلال تقديمه اجتماعات الأردن الثالثة لمراجعة السياسة التجارية، بيّن رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة المندوب الدائم للملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية السفير صقر المقبل بأن الأردن حقق نجاحاتٍ متعددة في مجال تسهيل الأعمال وتعزيز الاستثمارات، وأثنى على الخطة طويلة الأمد التي تبناها الأردن تحت مسمى رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر.
وبدوره أثنى محاور الجلسة الممثل الدائم للمغرب بجنيف السفير عمر زنيبر خلال الجلسة الافتتاحية أن الأردن من الدول الفعّالة في الإلتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وانعكس ذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعها الأردن مع شركائه التجاريين من دول وتكتلات اقتصادية، وبيّن أن الاردن من الاقتصادات التي اظهرت متانة عالية خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وحقق انتعاشاً خلال العام 2022 نتيجة الزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع الخارجي، وثمن الاجراءات المتخذة من قبل الاردن والاصلاحات الاقتصادية لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي ساهمت في التعافي للاقتصاد.
هذا وتستمر عملية المراجعة خلال الثلاث الايام المقبلة تقوم الدول الاعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164 عضوا بمناقشة الوفد الرسمي بكافة المواضيع المتضمنة في تقريري الحكومة وتقرير سكرتارية المنظمة الذين يعكسان التطورات والتقدم الذي أحرزته اللأردن خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية ما انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، هذا وقد بدأت عملية المراجعة للسياسة التجارية للمملكة منذ حوالي عام ونصف وبمشاركة كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد.

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