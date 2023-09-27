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الشريف آل غالب والقاسم ينهيان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

9/27/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أنهى اليوم لاعبا المنتخب الوطني للرماية، الشريف محمد سعد آل غالب ومحمد القاسم مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وجاءت مشاركة اللاعبان في رماية السكيت حيث حقق اللاعب الشريف محمد سعد آل غالب المركز الثالث والثلاثون وجمع (109) نقاط من أصل 125 طبق فيما حقق اللاعب محمد القاسم المركز الرابع والثلاثون وجمع (106) نقاط من أصل 125 طبق.
ويستكمل منتخب الرماية مشاركته بهذه الألعاب يوم الجمعة القادم بخوض لاعبتا المنتخب لرماية المسدس الهوائي أسماء أبو زيد وهبة الكيلاني الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 متر، فيما يشارك لرماية التراب أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم السبت المقبل.

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