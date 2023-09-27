الشريف آل غالب والقاسم ينهيان مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أنهى اليوم لاعبا المنتخب الوطني
للرماية، الشريف محمد سعد آل غالب ومحمد القاسم مشاركتهما في دورة الألعاب
الآسيوية التاسعة عشرة والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وجاءت مشاركة اللاعبان في رماية السكيت حيث حقق
اللاعب الشريف محمد سعد آل غالب المركز الثالث والثلاثون وجمع (109) نقاط من أصل
125 طبق فيما حقق اللاعب محمد القاسم المركز الرابع والثلاثون وجمع (106) نقاط من
أصل 125 طبق.
ويستكمل منتخب الرماية مشاركته بهذه الألعاب
يوم الجمعة القادم بخوض لاعبتا المنتخب لرماية المسدس الهوائي أسماء أبو زيد وهبة
الكيلاني الدور التمهيدي لرماية المسدس الهوائي 10 متر، فيما يشارك لرماية التراب
أحمد الطرابيشي وفؤاد ماضي في الدور التمهيدي يوم السبت المقبل.
MENAFN27092023000072011014ID1107153892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.