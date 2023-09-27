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الصادق تنهي مشاركتها في تايكواندو الآسياد

9/27/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أنهت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) اليوم مشاركتها في منافسات الدورة الآسيوية الـ 19 بعد خساراتها في الدور ربع النهائي أمام اللاعبة الإيرانية ميليكا.

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