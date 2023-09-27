الصادق تنهي مشاركتها في تايكواندو الآسياد

الصادق تنهي مشاركتها في تايكواندو الآسياد
التاريخ
9/27/2023 2:31:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أنهت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67
كغم) اليوم مشاركتها في منافسات الدورة الآسيوية الـ 19 بعد خساراتها في الدور ربع النهائي أمام اللاعبة الإيرانية ميليكا.
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