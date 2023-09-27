منتخب السيدات لكرة السلة 3X3 يخسر أمام الفلبين في الآسياد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة 3x3 للسيدات، اليوم، للخسارة أمام المنتخب المنغولي بنتيجة ٩-٢٠، في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢).
وكان منتخب السيدات قد حقق الفوز في أولى مبارياته على حساب منتخب الفلبين بسبب انسحاب الأخير وعدم حضوره إلى الملعب.
وسيختتم منتخبنا الوطني والمكون من اللاعبات : ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، لقاءاته يوم الجمعة المقبل بلقاء منتخب هونغ كونغ.
هذا وسيلتقي منتخب الرجال لرياضة 3x3 يوم غد الخميس مع منتخب الصين تايبيه في ثاني لقاءاته بالبطولة.
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