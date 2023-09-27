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منتخب السيدات لكرة السلة 3X3 يخسر أمام الفلبين في الآسياد

9/27/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تعرض المنتخب الوطني لكرة السلة 3x3 للسيدات، اليوم، للخسارة أمام المنتخب المنغولي بنتيجة ٩-٢٠، في ثاني مبارياته بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢).

وكان منتخب السيدات قد حقق الفوز في أولى مبارياته على حساب منتخب الفلبين بسبب انسحاب الأخير وعدم حضوره إلى الملعب.

وسيختتم منتخبنا الوطني والمكون من اللاعبات : ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب، لقاءاته يوم الجمعة المقبل بلقاء منتخب هونغ كونغ.

هذا وسيلتقي منتخب الرجال لرياضة 3x3 يوم غد الخميس مع منتخب الصين تايبيه في ثاني لقاءاته بالبطولة.

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