نصار تتأهل إلى الدور ربع النهائي في ملاكمة الآسياد

نصار تتأهل إلى الدور ربع النهائي في ملاكمة الآسياد
التاريخ
9/27/2023 2:31:29 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة حنان نصار اليوم إلى الدور ربع النهائي لوزن تحت ٥٠ كغم في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية وذلك بعد فوزها على لاعبة منتخب لاوس فونجفاتشان فيلايفون.
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