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نصار تتأهل إلى الدور ربع النهائي في ملاكمة الآسياد

9/27/2023 2:31:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة حنان نصار اليوم إلى الدور ربع النهائي لوزن تحت ٥٠ كغم في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية وذلك بعد فوزها على لاعبة منتخب لاوس فونجفاتشان فيلايفون.

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