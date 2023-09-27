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أكاديميون أردنيون يصدرون كتاب الرؤية والظل

9/27/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- ضمن المشروع النقدي والأكاديمي الذي أطلقه "مركز التنور الثقافي" الذي يرأسه الأديب عباس داخل حسن أصدر الكتاب النقدي "الرؤية والظل: دراسات نقدية" للأكاديميين الأردنيين: أ. د: سناء شعلان (بنت نعيمة)، وأ. د. منى محيلان، ود. معاذ الزعبي، وثلاثتهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة الأردنية/ الأردن.
اشتمل الكتاب على ستة فصول يتناول الاول "صورة المجتمع الأردني عند أحمد حسن الزعبي في كتاباته الساخرة"، فيما جاء الفصل الثاني بعنوان "الاستلاب السياسي في القصة القصيرة الأردنية: نماذج مختارة"، أما الفصل الثالث وهو بعنوان "أسطرة البطل في (ملحمة جلجامش)"، اما الفصل الرابع فهو بعنوان "مآلات الفزع ومحمولاته عند الروائي أحمد منصور الزعبي: في رواية (صم.. بكم.. عمي)"، وحفل الفصل الخامس عنوان "تشكيل الخوف وترميزاته في روايتي (العُنة) و(وراء الضبع)، لأحمد منصور الزعبي"، اما الفصل السادس فناقش "تقنيات المعمار السردي في رواية (أَدْرَكَهَا النسيان) لسناء شعلان".
تحت عنوان "إطلالة تمهيدية"، جاء فيها أن "هذا الكتاب هو سِفْر لدراسات متنوعة في سياحة انتقائية تطوافية في الأدب الحديث والقديم في عوالم المقالات والرواية والقصة القصيرة والملحمة، وهو ينتقي مناهجه ورؤاه الخاصة في التناول عبر الانطلاق من ثورة الإنسان المبدع على المعطيات المحيطة به أكانت تلك المعطيات واقعاً أم تحديات أم أزمات أم علاقات قلقة مع الآخر الحبيب أو العدو، لترسم بذلك ملامح هذه الثورة التي صنعت الأثر الإبداعي المدروس في النصوص هدف دراسات هذا الكتاب مشكلة ترنيمة/ صوت الأديب في منجزه الإبداعي في إزاء الثورة الداخلية المشكلة التي دفعته إلى صنعه.
لحمة هذه الدراسات هي التتبع النقدي لهذا الصوت الإبداعي في حاضنته التشكيلية عبر أدواته المختلفة دون أن تكون هناك أي وحدة موضوعية بين هذه الدراسات المستقلة الواحدة عن الأخرى في خطوطها الداخلية؛ إذ هي نصوص إبداعية انتقائية راقتْ لنا، وتصدينا لكل منها بالدراسة بشكل مستقل في رحلة نقدية وراء ثورة الصدى للمبدع التي شكلت هذه الترنيمات الإبداعية الرائقة".

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