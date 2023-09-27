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كشف مفتاح صحة الدماغ في الشيخوخة

9/27/2023 2:31:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص في المراحل المتقدمة من الحياة، الذين يشاركون في الأنشطة الهوائية وتمارين تدريب القوة، يكون أداؤهم في الاختبارات المعرفية أفضل من غيرهم. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"
وقيم الباحثون 184 شخصا يتمتعون بصحة معرفية، تتراوح أعمارهم بين 85 و99 عاما، حيث أبلغ كل مشارك عن عاداته الرياضية وخضع لمجموعة شاملة من الاختبارات النفسية العصبية المصممة لتقييم أبعاد مختلفة للوظيفة الإدراكية. ووجدوا أن أولئك الذين دمجوا التمارين الهوائية، مثل السباحة وركوب الدراجات، وتمارين القوة مثل رفع الأثقال في روتينهم، كان لديهم خفة حركة ذهنية أفضل وتفكير أسرع وقدرة أكبر على تغيير تفكيرهم أو تكييفه. واكتشف الباحثون باستخدام أداة "تقييم مونتريال المعرفي" التي توفر رؤية متوازنة للعديد من جوانب الإدراك، أن الأشخاص الذين لم يشاركوا في أي تمرين بدني سجلوا نتائج أقل من أولئك الذين مارسوا تدريبات القلب والقوة. وتشير النتائج إلى أن ممارسة التمارين الرياضية المتنوعة ترتبط بتحسن الأداء الإدراكي لدى الأشخاص في أواخر الثمانينيات وما بعدها.
وتوفر النتائج قاعدة أدلة لمقدمي الرعاية الصحية للنظر في التوصية بنظام مختلط من التمارين الهوائية وتمارين القوة كجزء من خطط العافية لمرضاهم.
يذكر أن الدراسة أجريت كجزء من تعاون كبير ومتعدد المواقع مع مؤسسة McKnight Brain Research Foundation، التي لديها معاهد في جامعة فلوريدا وجامعة ميامي وجامعة أريزونا وجامعة ألاباما- برمنغهام.
التقرير من إعداد بريان هو، مرشح الدكتوراه في علم النفس السريري والصحي، ورونالد كوهين، أستاذ علم النفس السريري والصحي، جامعة فلوريدا.

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