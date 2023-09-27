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عمان للكتاب يجمع الكبار والصغار.. ثقافة وقراءة وترفيه

9/27/2023 2:31:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا أبو الخير






عمان- "كانت تجربة استثنائية أن أكون في مكان مليء بهذا الكم من الكتب.. السنة الجاي رح أحوش مبلغا أكبر لأشتري كتبا أكثر"، هذا ما قالته جود (22 عاما) بعد حضورها لأول مرة المعرض الدولي للكتاب بصحبة أختها الكبرى، حيث قامت جود بادخار مبلغ من المال اقتطعته من مصروفها الخاص قبل مدة من بدء المعرض، خصصته لشراء كتاب من هناك.
وبعد تصفحها لعدد من القصص والكتب التفاعلية والتعلمية وقع اختيارها على قصة بعنوان "رحلة إلى عالم الفضاء" اختارتها لأنها تحب العلوم.
قراء يحملون في جعبتهم قائمة الكتب التي يرغبون في شرائها وآخرون يغوصون بينها لينتقوا النفيس منها والمميز، وآباء يصطحبون أبناءهم وأطفالهم في رحلة ثقافية تبقي القراءة عالقة في أذهانهم في رائحة الكتب وملمسها، وأصدقاء يتصفحون الأوراق تارة وتارة أخرى يتبادلون أطراف الحديث حول الكتب أو ربما يتبادلون الآراء مع غيرهم من الشخصيات المحلية والعربية ليتعرفوا على ثقافاتهم عن كثب.
هي مشاهد طغت على ساحات المعرض الدولي للكتاب وأروقته، التي جمعت القراء كبارا وصغارا على حب المعرفة وشغف القراءة، مؤكدة بلسان حالها أن عالم القراءة والكتب ما يزال بخير.
قدّم عمان الدولي للكتاب في نسخته الـ 22 عددا من الفعاليات الثقافية والترفيهية، بمشاركة عربية ومحلية من عدد من دور النشر التي بلغت نحو 400 دار من 20 دولة، تنوعت في حقول الأدب والفن والثقافة ومختلف العلوم، وبدأ المعرض في 21/9/2023 ويستمر حتى 30/9/2023.
لدى سؤال "الغد" عددا من القراء، عبرت صفاء (24 عاما) عن بهجتها في الذهاب للمعرض الذي تنتظره كل عام ولم تفوت الذهاب إليه منذ سنوات، حيث تخصص ميزانية محددة لشراء الكتب منه وتختارها وفق ترشيحات القراء ودور النشر.
أما يوسف (45 عاما) فيقول إنه يوجه عملية الشراء بشكل واع من خلال تحديد قائمة خاصة به لدور النشر التي سيزورها في المعرض ليختار منها كتبا قيمة المحتوى، والتي لن يجدها سوى في المعرض لعدم وجود دار نشر لها في الأردن، أو الدور التي تشارك إصداراتها لأول مرة في المعرض.
وأبدى عدد من الرواد رضاهم عن الأسعار بالمقارنة مع العام الماضي، حيث قدمت العديد من الدور خصومات تشجيعية على بعض الكتب وعرضوها ضمن لافتات تحمل عنوان "خصومات" أو "أسعار منخفضة" لتشجيع الزائرين على الاطلاع على الكتب المعروضة وشرائها. فيما اشتكى البعض الآخر من ارتفاع الأسعار والتي تراوحت ما بين (7 – 12 دينارا).
إقبال كبير غابت عنه المحافظات والجامعات، وجمهور واسع كان أغلبه من العاصمة عمان، هذا ما لاحظه سامر أمين، مشرف جناح دار أزمنة للنشر، ومدير عام مؤسسة مكتبجي الثقافية، إذ حال عدم وجود شبكة تنظيمية قوية وغياب التعاون المشترك ما بين النقل والثقافة في وصول القراء
من المحافظات للمعرض.
ويرى أن الحضور كان مقتصرا على من يمتلكون وسيلة نقل أو من لديهم رغبة في حضور المعرض ولديهم إمكانية مادية جيدة. فضلا عن موعد المعرض والذي جاء قبل صرف رواتب معظم القطاعات بحوالي أسبوع، ما أثر على كثافة الحضور والقوة الشرائية التي تتزامن مع "الراتب"، ونسبة المبيعات التي تراوحت في دور النشر ما بين المقبول والجيد والضعيف.
في حين أن التكلفة العالية للمعرض من أجور ونقل وشحن لا سيما بالنسبة لدور النشر المشاركة من دول أخرى، يتطلب نسبا محددة من الربح لتغطيتها.
وبحسب أمين، حظيت الكتب الدينية والأدبية وكتب الأطفال في النسبة الأعلى من الطلب والبيع، إلى جانب النمط الجديد من كتب المشاهير الخاضع لثقافة "الترند" والشهرة والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
انطلاقا من هذا التوجه نظمت المؤسسة الشبابية مكتبجي رحلة ثقافية لقراء محافظات الأردن للسنة السابعة على التوالي، وشملت عدة محافظات من المملكة ومنها إربد، الزرقاء، المفرق، عمان والسلط. وتضمنت الرحلة التنسيق مع عدد من دور النشر في تقديم خصومات وصلت لغاية 50 % للقراء، وتقديم نصائح لهم في اختيار الكتب وترشيح عناوين مهمة وبأسعار جيدة خلال جولة جماعية لهم في المعرض.
إضافة إلى التنسيق مع محاضرين للمشاركة في البرنامج الثقافي للمعرض، وفي النسخة الحالية قدم رائد عيد، الباحث والمفكر السعودي محاضرة بعنوان "ماذا بعد القراءة" بالتعاون مع مؤسسة مكتبجي.
وفي الختام يؤكد، "تبقى المعارض الدولية وجها للدولة يعكس ثقافتها وجماليتها ومستوى اهتمامها بالقراءة والثقافة والفن وغيرها، وتحمل أهمية كبيرة في رفع مستوى القراءة والثقافة، فضلا عن تحريك عجلة اقتصادية ضخمة في الدولة وبعدة قطاعات مثل النقل أو الشحن والتنزيل والمطابخ الإنتاجية وغيرها من القطاعات والمشاريع المحلية ذات الصلة. وتتعدى كونها عملية شراء كتاب أو بيع كتب بل ساحة ثقافية تقدم للقارئين فرصا للقاء بالكتّاب والمترجمين والمفكرين وأصحاب العقول والمبدعين".
فعاليات عديدة حضرتها سوسن وأطفالها داخل ساحات المعرض، ولقاءات عدة جمعتها بأشخاص تتابعهم، وبكتّاب تحبهم، مثل الشاعر اللبناني زاهي وهبي والكاتب الأردني جلال برجس، جعلت من رحلتها داخل المعرض تجربة ثرية لا تنسى.
وظهر في المعرض الحالي اهتمام لافت في كتب الأطفال، وتنوعت بين العربية والمترجمة والكتب التعليمية والتفاعلية والقصص. وفي السياق، يقول مؤنس الحطاب، مؤسس دار ألف باء تاء للنشر، "اليوم في معرض عمان الدولي هناك عدد كبير من المشاركين، وعدد كبير من الجهات والدور أيضا التي خصصت زاوية للأطفال لديها من خارج الأردن ومن داخلها، ولكن نسبة الإقبال على المعرض هذا العام أقل منها في المعارض السابقة، حيث كان الوصول للمعرض في نسخته الماضية في مكة مول أسهل للقارئ تحديدا في ظل أزمات السير وارتفاع أجور المواصلات والنقل".
ويضيف، "واجهنا أيضا تحدي الاعتقاد السائد بأن كتاب الطفل يجب أن يكون رخيص الثمن أو مجانيا، وهذا خلق فجوة بين كلف الإنتاج والجودة والمضمون والبيع، في حين أن كتب الأطفال هي الأعلى في التكاليف، فالأطفال في طبيعة الحال لا يجذبهم الكتاب إلا إذا كان متميزا جدا في مضمونه ورسوماته وإخراجه وألوانه".
ويؤكد حطاب، أن دور النشر الأردنية المتخصصة في محتوى الأطفال منافسة جدا والأفضل بالمقارنة مع العديد من نظيراتها من حيث جودة الطباعة والرسم وحتى محتوى الكتاب. ولكن عند الحديث عن الدور الحقيقي في غرس قيمة القراءة والنهوض في أدب الأطفال فنحن بحاجة إلى دعم من وزارة الثقافة. أما فيما يخص الاسعار كان هناك التزام في نسبة 20% من الخصم كما حددها اتحاد الناشرين.

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