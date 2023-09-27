الملك والملكة يهنئان بذكرى المولد النبوي

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال جلالته في منشور عبر إكس، "في مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس الهدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية".



وأضاف، "كل عام وأنتم بخير".

وكتبت الملكة على منصة "إكس"، قال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ}. كل عام وأنتم بخير.

