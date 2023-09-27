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بني مصطفى: يجب عكس نسب التعليم العالية للإناث على مشاركة المرأة في سوق العمل

9/27/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إنه يجب عكس نسب التعليم العالية للإناث على نسب مشاركة المرأة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الاقليمي حول" المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي آفاق وتحديات" تحت رعاية رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأميرة بسمة بنت طلال، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان، والسفير الالماني الدكتور بيرترام فون مولتكه، وعضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وخبراء.
وقالت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر، إن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة طاقات وكفاءات هائلة.
وأضافت أن الأردن استطاع تقليص الفجوة بين الجنسين في مؤشر التحصيل العلمي في تقرير سد الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 بوجوده في المرتبة 66 من أصل 146 دولة، إلا أنه لا زال في المرتبة 125 من 146 دولة في مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص، ما يعني أن الكفاءات والقدرات موجودة ولطن ذلك لا ينعكس على سوق العمل.
ولفتت إلى أن الأردن دخل مئويته الثانية بخطوات واضحة حيث أطلق بتوجيهات عملية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مشروع التحديث الذي لا يستثني أحد وينظر للمرأة كشريكة في الرؤية وشريكة في الإنجاز، مشيرًة إلى أن العام الماضي شهد تعديلات دستورية ضمنت فيها الدولة تمكين المرأة في كافة المجالات وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
وشددت على أن الحكومة أخذت على عاتقها المضي قدماً في تنفيذ الرؤى الملكية فكانت الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تحت رعاية رئيس الوزراء وتبنت الحكومة الاستراتيجية وتم تضمينها في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، مؤكدًة أهمية تضافر الجهود كافة لتمكين المرأة على مختلف المجالات، بما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت بني مصطفى، المشاريع التي تعمل عليها اللجنة الوزارية من خلال رؤية التحديث الاقتصادي لتمكين المرأة بما يساهم في تذليل العقبات أمام المرأة لزيادة مشاركاتها الاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بتوفير المواصلات الآمنة وبيئة العمل اللائق وتحقيق ظروف ملائمة للمشاركة الاقتصادية من خلال الشمول المالي واقتصاد الرعاية.
من جهتها، نقلت الامينة العامة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي تحيات سمو رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاميرة بسمة بنت طلال، للمشاركين في المؤتمر.
وأكدت أهمية المؤتمر بما يساهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًة على أن زيادة مشاركة النساء الاقتصادية وتوفير الفرص لهن لدخول سوق العمل واستمرارهن فيه من أبرز التحديات التي تواجه بلداننا العربية. حيث يقدر معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية بحوالي 20٪ وهو اقل من المعدل العالمي.
وبينت أن الأردن ومن خلال الحكومات المتعاقبة وبتشاركية مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني سعت الى تطوير السياسات والاستراتيجيات المدعومة بإصلاحات تشريعية هامة بهدف تعزيز حقوق المرأة وتشجيع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والانصاف بما يسهم بمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في مسيرة البناء والتحديث.
كما أشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 وفي هدفها الأول تسعى إلى وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز حيث جاءت الخطة التنفيذية للاستراتيجية بمحاور شاملة منها التمكين الاقتصادي والذي يتناول مبادرات ومشاريع تستهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وممكنة لعمل المرأة واستمرارها فيه ووصولها الى مواقع صنع القرار وتوفير فرص التدريب للنساء لتأهيلهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال بين النساء وتسهيل وصولهن إلى التمويل ودعم نمو وتطوير مشاريعهن.
وتطلعت إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تلقي الضوء على التحديات القائمة في مجال المشاركة الاقتصادية للمرأة لحلها.

بدورها، أشارت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان إلى التحديات العالمية والتي تشمل التغير المناخي والتقلبات الجيوسياسية والحرب الاوكرانية الروسية التي انعكست على نوعية حياة السكان وعلى زيادة الفقر، إضافة إلى الحروب والنزاعات في العالم العربي وأثرها في الهجرة القسرية والنزوح الجماعي للنساء والأطفال.
ودعت إلى ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتمكين المرأة لتكون رائدة فيه، اضافة لتشجيع المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة.
ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعاليته ليومين، مشاركة المرأة الإقتصادية في الوطن العربي، والتحديات التي تواجهها وسبل تمكينها.

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