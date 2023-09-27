Thursday, 28 September 2023 12:25 GMT

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

9/27/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف، اليوم الأربعاء.
وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله، عز وجل، هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما تلقى جلالته بهذه المناسبة، برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة الجليلة.-(بترا)

MENAFN27092023000072011014ID1107153877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث