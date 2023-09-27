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مطالبات بمعالجة الاختلالات التشريعيّة والتطبيقيّة بأنظمة السلامة والصحة المهنيّة الجديدة

9/27/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجمع خبراء ومختصون على ضرورة تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية التي صدرت أخيرا بما يُسهم في تحسين شروط السلامة والصحة المهنية في الأردن.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية الثلاثاء، مع خبراء وخبيرات لمناقشة أنظمة السلامة والصحة المهنيّة الجديدة التي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران الماضي بموجب قانون العمل.
وتمثلت عناوين الأنظمة بـ: نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار في المؤسسات، ونظام العناية الطبية والوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.
ويهدف النظام الأول إلى تقييم المخاطر المهنية في بيئة العمل ووضع سياسة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات المفاجئة، في حين يهدف النظام الثاني إلى توفير الرعاية والعناية الطبية الوقائية والعلاجية للعاملين والعاملات من خلال الفحص الطبي الدوري لهم وتوفير وحدات طبية في المؤسسات للحفاظ على صحة ولياقة العمال، أما النظام الثالث فيهدف إلى الإشراف على تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسات لحماية العاملين فيها.
وأكد الخبراء في الجلسة أنّ هناك اختلالات تشريعية وتطبيقية في هذه الأنظمة، خصوصا وأنّ وزارة العمل، التي غابت عن الجلسة الحوارية، لم تُجرِ أي مشاورات وحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية.
ولاحظوا أنّ هناك فجوات في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيما يتعلق بأنظمة السلامة والصحة المهنية، وطالبوا باعتماد مبدأ التشاركية مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة عند تشريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات.
واستهل مدير مركز الفينيق أحمد عوض الجلسة بالتأكيد على ضرورة إيلاء أنظمة السلامة والصحة المهنية، نظرا للازدياد المضطرد في حوادث إصابات العمل، وعزا ذلك إلى الإهمال في تطبيق هذه الأنظمة.
وبيّن عوض أنّ منظمة العمل الدولية اعتمدت أكثر من 40 معيار عمل دولي ذات علاقة بالسلامة والصحة المهنية في إطار 16 اتفاقية دولية، وما يزيد عنها على شكل توصيات، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع.
بدورها؛ قالت مديرة مديرية إصابات العمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سكينة المجالي إنّ التشريعات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية لا تُطبق أرض الواقع بالشكل والمضمون المطلوبين في سوق العمل. وأشارت المجالي إلى أنّ التحليل الأولي لقياس مدى تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية الجديدة يعتمد على عدد إصابات العمل فقط، وبيّنت أنّ مؤسسة الضمان الاجتماعي أوصت بضرورة شمول حوادث الوفاة أو العجز (الكلي والجزئي) ضمن آلية القياس.
ورأت المجالي إنّ إجراء اجتماع دوري لمراجعة تصنيف القطاعات (الأكثر خطورة- متوسطة الخطورة- خطرة) كلّ خمس سنوات قد يتسبب باختلالات وبخاصة مع التطور المتسارع في سوق العمل، وأكدت أنّ هناك ضرورةً لوضع ضوابط رادعة في تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية الجديدة؛ عبر إلزام المنشآت بتوفير تقييم مخاطر لها إضافةً إلى القياسات البيئية.
وبينت أن مؤسسة الضمان أولت اهتماما بتوفير الحماية الاجتماعية، وحماية المؤمّن عليهم من إصابات العمل، ففي عام 2014 جرى إضافة تشريعات خاصة بالسلامة والصحة المهنية للتحقق من مدى التزام المنشآت بتطبيقها، كما طورت آليات للتبليغ عن إصابات وحوادث العمل، وأيضا؛ زيادة الرقابة على مدى التزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.
أمّا رئيس المجلس النوعي للسلامة والصحة المهنية فراس شطناوي، فقال إنّ عدد إصابات وحوادث العمل ما يزال يتزايد باستمرار، ما يدلّل على وجود خلل تشريعي وتطبيقي في الالتزام بتشريعات السلامة والصحة المهنية.
ورأى شطناوي أنّ هذه الأنظمة تحتاج إلى تعريفات محددة ومفصلة لبعض بنودها، أهمها: نوع المنشأة وحجم القوى العاملة ودور المشرف المتخصص والمشرف الفني، إذ أن تعريفاتها وفق الأنظمة الجديدة تُعتبر "فضفاضة".
وتساءل عن المتطلب العلمي لوظيفة المشرف الفني؛ وهو أن يكون حاصلا على بكالوريوس في إدارة الأزمات وفق الأنظمة، ولفت إلى أن هذا المتطلب بعيد عن مجال السلامة والصحة المهنية.
من جانبه، قال الخبير في مجال السلامة والصحة المهنية الدكتور أسامة الشديفات إنّ هناك فجوات بين الأنظمة (نظريا) ومدى تطبيقه (عمليا)، ونبّه إلى أنّ الأنظمة الجديدة ألزمت المنشآت بالتبليغ عن حوادث العمل التي لا ينجم عنها أيّ إصابات.
ولاحظ الشديفات أنّ هذه الأنظمة لم تراعِ طبيعة عمل المنشآت وحجم القوى العاملة فيها، وتساءل عما إذا كان وجود مشرفي السلامة والصحة المهنية هو لتأدية الدور الوقائي أم العلاجي؟
وأوضح أنّ تعدّد اللجان، وفق ما ورد في الأنظمة، قد يتسبب باضطرابات إدارية في العلاقة التنظيمية بين فرق السلامة ولجان السلامة والإدارة العليا في المنشأة.
وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة إنفاذ هذه الأنظمة على أرض الواقع وإلزام جميع أصحاب العمل بتطبيقها.

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