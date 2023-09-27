التربية تدعو الأردنيين إلى التصويت للغويري وأبو شندي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت وزارة التربية والتعليم الى التصويت للمعلمين الأردنيين المتأهلين للمرحلة النهائية لجائـــزة محمد بن زايـــد لأفضـل معلــــم وهم المعلمة جواهر الغويري والمعلم احمد ابو شندي من خلال الرابط (انقر هنا ).
ويأتي ذلك في سياق مشاركة الوزارة في الدورة الرابعة لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وبينت أنه يحق للشخص التصويت لمشارك/ مشاركة واحد فقط، حيث سينتهي التصويت يوم الخميس 28/9/2023 الساعة 11 ظهرًا بتوقيت الأردن.
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