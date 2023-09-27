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التربية تدعو الأردنيين إلى التصويت للغويري وأبو شندي

9/27/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت وزارة التربية والتعليم الى التصويت للمعلمين الأردنيين المتأهلين للمرحلة النهائية لجائـــزة محمد بن زايـــد لأفضـل معلــــم وهم المعلمة جواهر الغويري والمعلم احمد ابو شندي من خلال الرابط (انقر هنا ).
ويأتي ذلك في سياق مشاركة الوزارة في الدورة الرابعة لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وبينت أنه يحق للشخص التصويت لمشارك/ مشاركة واحد فقط، حيث سينتهي التصويت يوم الخميس 28/9/2023 الساعة 11 ظهرًا بتوقيت الأردن.

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