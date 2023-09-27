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منح دراسية بمجال الهندسة في مصر

9/27/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في برنامج البكالوريوس بتخصصات“كليات الهندسة" في جمهورية مصر العربية، بحيث يدرس الطالب في السنة الأولى موادا علمية وبناءً على تحصيله الأكاديمي في السنة الأولى يتم توزيعه على التخصصات الهندسية المختلفة بداية السنة الثانية.
للاطلاع على شروط التقديم (انقر هنا )

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