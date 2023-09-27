منح دراسية بمجال الهندسة في مصر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في برنامج البكالوريوس بتخصصات“كليات الهندسة" في جمهورية مصر العربية، بحيث يدرس الطالب في السنة الأولى موادا علمية وبناءً على تحصيله الأكاديمي في السنة الأولى يتم توزيعه على التخصصات الهندسية المختلفة بداية السنة الثانية.
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