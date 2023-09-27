الملك بذكرى المولد النبوي: نسأل الله أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية

الملك بذكرى المولد النبوي: نسأل الله أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية
التاريخ
9/27/2023 2:31:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كتب جلالة الملك عبد الله الثاني، تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف جاء فيها: "في مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس الهدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بخير".
MENAFN27092023000072011014ID1107153872
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.