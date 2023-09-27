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بعد منع تداولها.. إعادة أعمال إبراهيم نصر الله لمعرض عمان للكتاب

9/27/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الروائي والشاعر الأردني إبراهيم نصر الله، إن أعماله التي منع تداولها في معرض عمان الدولي للكتاب، أعيد اليوم الأربعاء عرضها.
جاء ذلك وفق منشور لنصر الله عبر صفحته على "فيسبوك" جاء فيها: "أعلمني ناشري بإعادة النظر بقرار منع أعمالي الشعرية. الكتب اعيد عرضها في معرض الكتاب بعمّان.. كل الشكر لموقفكم صديقات وأصدقاء".
وكان الأديب نشر أمس الثلاثاء، على ذات الصفحة: "في الوقت الذي اقوم فيه بجولة اقدم فيها محاضرات في جامعتي كولومبيا وبنسلفانيا في الولايات المتحدة.. يصلني خبر قيام الرقابة بمنع مجلدات أعمالي الشعرية الثلاثة.. (دون إبداء الأسباب) التي صدرت العام الماضي وتم الاحتفاء بصدورها في حفل توقيع أقيم في عمان وتوزيعها في معرض عمان للكتاب عام ٢٠٢٢".
وأضاف :"منذ أربعة أيام أحاول البحث عن حل هادئ لهذه المسألة دون جدوى.. لذا، كان لا بد من الكتابة عن الأمر مع وجود من يسألني من القارئات والقراءة عن هذه الأعمال في المعرض".
وتابع بالقول :" لقد سبق ومنع مجلد أعمالي الشعرية مباشرة بعد أن فزت بجائزة العويس للشعر العربي عام ١٩٩٨ عن هذه الأعمال وتم التراجع عن القرار بعد احتجاجات إعلامية وثقافية".
وقال :"وفي عام ٢٠٠٦ منعت مرة أخرى! بل وتم تحويلي بسببها إلى المحكمة في سابقة هي الأولى، وبعد احتجاجات أكاديمية وثقافية وإعلامية أردنية وعربية وعالمية تم سحب القضية بقرار من المستويات العليا للدولة.. وفي كل مرة اعتقد ان الأمر سيكون آخر مرة".
وأنهى بالقول :" الأمر يثير الغضب حقا ويتناقض بصورة صارخة مع الاحتفاء بالكتب والكتاب وهو تكرار مرعب لخطيئة المنع التي لا تحتمل. والذي أعتبره مفاجئا حين يتعلق بي وبفكرة الرقابة أصلا".


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