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انخفاض على الحرارة وغيوم و أمطار متفرقة الأسبوع القادم

9/27/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال موقع طقس العرب إن تشير أحدث قراءات الخرائط الجوية بأن الأجواء الحارة نسبياً التي تسود في غالبية مناطق المملكة منذ قرابة أسبوع ستنتهي مطلع الأسبوع القادم بسبب تقدم تدريجي لكتلة هوائية لطيفة الحرارة حيث تعود الأجواء لما هو مُعتاد عليه بأن تكون خريفية، بل و تشير ذات الخرائط بأنه مع تزايد تأثير الكتلة اللطيفة على المملكة منتصف الأسبوع القادم ستتسبب بتغيرات ملموسة على الطقس.

وتأتي الكتلة اللطيفة المُرتقبة على المملكة الأسبوع القادم، نتيجة تمركز مرتفع جوي فوق أجزاء واسعة من أوروبا و شمال غرب إفريقيا، بحيث يؤدي ذلك إلى الدفع بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المُعتاد مُباشرة من منطقة البلقان و جنوب شرق القارة الأوروبية عبر تركيا إلى بلاد الشام و ذلك بدءاً من الأحد القادم و يتزايد تأثيرها يومي الإثنين و الثلاثاء.

و كمُلخص عام فيتوقع أن يكون تأثيرها على الملكة كالتالي:
- ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة مع فرص لهطول أمطار مُتفرقة في بعض المناطق.
- المناطق المشمولة بفرص الأمطار عشوائية.
- انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة و تُصبح أبرد من مُعدلاتها بِعدّة درجات مئوية.
- أجواء لطيفة الحرارة نهاراً في غالبية المناطق.
- تسود أجواء توصف بالباردة نسبياً نسبةً مع الليالي الماضية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية و ظهور لبعض الغيوم المنخفضة.


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