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الصحة العالمية ويونيسف: لقاح الحصبة الذي سيوفر لفئات في الأردن آمن وفعّال

9/27/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتبرت منظمتا الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (يونيسف)، الأربعاء، اللقاح المضاد للحصبة والحصبة الألمانية (MR)، "آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها"، بحسب ما ذكرت المنظمتان الأمميتان في بيان مشترك، بحسب قناة المملكة.
وانخفض معدل تغطية التطعيم ضد الحصبة في الأردن "بشكل مقلق للغاية"، منذ تفشي جائحة كورونا على ما ذكر البيان.
وأشار البيان إلى أن اللقاح الذي سيتم توفيره للفئات المستهدفة في الأردن، "يعد آمنا وفعّالا في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة وخطر تفشيها"، وقالت المنظمتان إنها "تقدّمان الدعم المستمر لوزارة الصحة الأردنية في حملة التطعيم الوطنية".
وتحدث البيان عن "تفويت نحو 112000 طفل دون سن الخامسة –جرعاتهم الروتينية من التطعيمات المحتوية على الحصبة، أي أكثر من 6 من كل 10 أطفال في هذه الفئة العمرية".
وإثر ذلك، "أدى تراكم العدد الكبير من الأفراد غير المطعمين بالفعل إلى تسجيل حالات من مرض الحصبة في وقت سابق من شهر نيسان من هذا العام، حيث تم الإبلاغ عن 163 حالة إصابة بالحصبة في سبع محافظات".
وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، جميلة الراعبي، إن "الحصبة مرض مميت ومعدٍ للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة من خلال التطعيم، ولكن لتهيئة ظروف المناعة المجتمعية من أجل حماية مجتمعاتنا، من الضروري أن نحقق نسب تغطية تصل إلى 95% أو أكثر بجرعتين على الأقل من المطاعيم التي تحمي من الحصبة".
ممثل منظمة اليونيسف في الأردن، فيليب دواميل، أشار إلى أن اللقاحات "تعد واحدة من أعظم وأبرز قصص النجاحات التي حققتها البشرية بهدف القضاء على الأمراض وإنقاذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال. إن إعادة بناء المناعة المجتمعية في الأردن من خلال التطعيم الروتيني وحملات الاستدراك ستساعد في حماية الأطفال ومنع إنهاك نظام الصحة العامة بسبب تفشي الأمراض".
وتستخدم 81 دولة لقاح (MR) المصنع من قبل من معهد الأمصال الهندي في جميع أنحاء العالم، على ما أفاد البيان الذي قال إن المعهد مسؤول عما يقرب من 236 مليون جرعة من لقاحات الحصبة-الحصبة الألمانية (MR) التي تم شحنها عالميًا، وهو ما يمثل قرابة 80% من إجمالي حجم اللقاح ذاته المستخدم عالمياً.
وأوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح الحصبة الألمانية للتحصين ضد تفشي المرض في حالات تفشي الحصبة أو الحصبة/الحصبة الألمانية في البلدان التي تم إدراج لقاح الحصبة الألمانية في برنامج التطعيم الروتيني الخاص بها، وفق البيان.

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