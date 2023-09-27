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كشف مصير عريس وعروس حريق نينوى وتفاصيل أكثر عن الفاجعة

9/27/2023 2:30:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع حالة الصدمة التي خلفها حريق "الزفاف المأساوي" في الحمدانية الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص، كثرت التساؤلات في الساعات الماضية عن مصير العروس والعريس.
وقال أحد ضيوف حفل الزفاف لقناة "الأولى" العراقية الخاصة إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهم مدمرة بسبب ما حدث للناس هنا".
من جهتها، استعرضت مديرية الدفاع المدني في العراق، الأربعاء، تفاصيل في حادث الحريق الذي شب بصورة سريعة داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى والذي أودى بحياة 100 شخص على الأقل وأصاب نحو 150 آخرين، مساء الثلاثاء.
وقالت المديرية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".
وتابعت أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".
ويذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الأربعاء، إصدارها لأوامر بإلقاء القبض على 4 أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس في حين أعلنت البلاد الحداد 3 أيام.

المصدر: سي أن أن + سكاي نيوز

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