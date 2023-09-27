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لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

9/27/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‏إميلي ميليكين‏‏؛ وجورجيو كافيرو‏ - (ريسبونسيبل ستيتكرافت)19/3/2023
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏الجزائر تسوِّق خطة لاستعادة الديمقراطية بعد الانقلاب في نيامي ودرء حدوث تدخل عسكري أجنبي‏ في النيجر. وتهدف الخطة المقترحة المكونة من ست نقاط إلى "صياغة ترتيبات سياسية بقبول جميع الأطراف في النيجر من دون استبعاد أي طرف" خلال فترة الستة أشهر، ‏‏وفقًا لكبير‏‏ الدبلوماسيين الجزائريين، الذي أجرى أيضًا اتصالات مع أعضاء المجلس العسكري في النيجر، فضلاً عن القادة المدنيين النيجيريين. ويجب أن تتولى الإشراف على هذه العملية "سلطة مدنية تقودها شخصية توافقية".
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‏تسبب ‏‏الانقلاب‏‏ العسكري الذي شهدته النيجر في 26 تموز (يوليو)، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، في خلق وضع مضطرب. ففي حين تهدد فرنسا و"المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس) بالقيام بعمل عسكري ضد "المجلس العسكري" في النيجر تحت ستار حماية المنشآت الدبلوماسية والعسكرية ‏‏الفرنسية‏‏ ‏‏واستعادة‏‏ النظام الدستوري في البلاد، فإن الأزمة تنطوي على خطر التصعيد والتحول إلى صراع إقليمي.‏
لدى كل من جيران النيجر السبعة مجموعة فريدة من المصالح والمنظورات المعلقة بوضع النيجر. وتركز الجزائر، التي تشترك مع النيجر في حدود ‏‏طولها 620‏‏ ميلاً، على تعزيز الاستقرار في البلد الجار والعودة إلى النظام الدستوري، مع منع القوى الأجنبية من انتهاك سيادة البلد.‏
‏تشعر الجزائر بالقلق من إمكانية انسياب عدم الاستقرار وامتداده إلى البلدان المجاورة (بما في ذلك الجزائر نفسها)، وكذلك من المتطرفين العنيفين الذين يستغلون الاضطرابات في النيجر. وما تزال ذكريات الجزائر عن "‏‏العشرية السوداء‏‏" (1991 - 1999)، التي أدى فيها التمرد الجهادي والحملة المضادة التي قادتها الدولة إلى الكثير من إراقة الدماء، حية في أذهان الجزائريين. ولا يوجد جزائري يعتبر السلام والاستقرار في الداخل أمرًا مفروغًا منه.‏
في تصريح لمجلة "ريسبونسيبل ستيتكرافت"، قال غوردون غراي، السفير الأميركي السابق في تونس: "إن مسؤولي الأمن القومي في الجزائر منشغلون مُسبقًا بسبب التوترات المتزايدة مع المغرب إلى الغرب، واستمرار عدم الاستقرار في ليبيا إلى الشرق، وتدهور الوضع الاقتصادي في تونس إلى الشرق أيضًا. وعدم اليقين القادم من الجنوب، أي على طول الحدود مع النيجر، هو تطور إشكالي آخر سيحتاجون إلى التعامل معه".‏
‏في العام 2012، ‏‏سيطرت‏‏ ثلاث جماعات إرهابية جهادية متشددة –"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، و"حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، و"أنصار الدين"– على ثلثي مالي، بما في ذلك الأراضي المتاخمة للجزائر. ويشعر الجزائريون بالقلق من قدرة هؤلاء المتطرفين المسلحين على تهديد أمن الجزائر. كما زادت ‏‏أزمة الرهائن في عين أميناس‏‏ التي حدثت في العام 2013 من فهم الجزائر لضعفها أمام الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية التي تعمل في البلدان المجاورة. واليوم، لدى المسؤولين الجزائريين مخاوف مماثلة بشأن عدم الاستقرار في النيجر الذي يخلق فرصًا للجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" العاملة في ذلك البلد لشن هجمات عبر الحدود في جميع أنحاء المنطقة.‏
كما يشعر المسؤولون الجزائريون بالقلق أيضًا من التأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه الوضع على سكان النيجر ‏‏البالغ عددهم 25 مليون‏‏ نسمة. ولا تشمل العقوبات التي فرضتها "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" على النيجر في أعقاب انقلاب 26 تموز (يوليو) ‏ إعفاءات إنسانية‏‏، وتخشى الحكومة الجزائرية من أن تؤدي الاضطرابات السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي في النيجر إلى تدفق اللاجئين إلى الجزائر ودول مجاورة أخرى، مما يزيد من التهديد للاستقرار الإقليمي.‏
‏وتتجاوز مخاوف الجزائر بشأن أزمة النيجر خطر الإرهاب والكوارث الإنسانية المتفاقمة. فعلى الرغم من أن الجزائر تؤيد استعادة النظام الدستوري في النيجر، إلا أنها تعارض بشدة التدخل العسكري من قبل القوات الأجنبية.‏
وفي حديث مع مجلة "ريسبونسيبل ستيتكرافت"، قال ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا لمجموعة الأزمات الدولية: "تعارض الجزائر جميع أنواع التدخل الخارجي في منطقة شمال إفريقيا والساحل، سواء كان عسكريًا أو سياسيًا. الجزائر تتمسك بمبدأ السيادة وتعتبر أي وجود أجنبي في جوارها تعديًا على سيادة البلدان المحلية، بغض النظر عن طبيعة التدخل أو الوجود الأجنبي".‏
‏وأضاف فابياني: "بالنسبة للجزائر، سيكون التدخل العسكري في النيجر كارثة. ويشير الجزائريون إلى أن التدخلات السابقة في ليبيا ومالي فاقمت المشاكل الموجودة في البلدين مسبقًا بدلاً من حلها. إن هذه العمليات لها تأثير سياسي وأمني كبير، مع تداعيات يمكن أن يستمر الشعور بها لعقود".‏
بهذا المعنى، تحتل الجزائر موقعًا فريدًا بطريقة ما –على خلاف مع تهديد كل من فرنسا و"المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" بشن حملة عسكرية لتقويض الانقلاب في النيجر من جهة، ‏‏وتعهد‏‏ بوركينا فاسو ومالي بمساعدة المجلس العسكري في النيجر عسكريًا إذا هاجمت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" من جهة أخرى.‏
‏وبما أن الجزائر تعتبر نفسها ذات ثقل إقليمي، فإن حساسياتها ومبادئها توجه السياسة الخارجية للبلاد. وبعد أن كانت الجزائر مستعمرة فرنسية قبل خوض حرب من أجل الاستقلال (1954-1962)، ينظر الجزائريون إلى السيادة الوطنية على أنها مقدسة. ويساعد هذا التاريخ المرء على فهم معارضة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا السابقة للتدخلات الأجنبية في ليبيا والعراق ومالي وسورية.‏
بينما تنظر إلى نفسها باعتبارها طليعة في القضايا القومية العربية والمناهضة للإمبريالية، والأفريقية، سوف تعارض الجزائر على الدوام التدخل العسكري الغربي (وخاصة الفرنسي) في أفريقيا أو الشرق الأوسط أو في أي مكان في الجنوب العالمي. وفي حين أن العديد من الدول تتطور في استراتيجيات سياستها الخارجية، ظل التزام الجزائر الراسخ ببعض المبادئ والمفاهيم والمؤسسات ثابتًا على مر العقود، مما يجعل موقف الجزائر من النيجر متوقعًا ومميزًا.‏
‏وفي هذا السياق، تلعب الجزائر دورًا رائدًا في الدعوة إلى حل دبلوماسي للأزمة النيجرية يكون من شأنه أن يمنع أي تدخل عسكري خارجي. وفي الشهر الماضي، ‏‏زار‏‏ وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ثلاث دول أعضاء في "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" –نيجيريا، وبنين، وغانا- بناء على تكليف من الرئيس عبد المجيد تبون. وبعد الزيارات، ‏‏اقترح‏‏ عطاف خطة انتقالية مدتها ستة أشهر لإعادة الحكم المدني والديمقراطية إلى النيجر.‏
‏وشدد عطاف على‏‏ معارضة الجزائر للتدخل العسكري الأجنبي، وأكد أنه سيتم منع الجهات الفاعلة الخارجية من عبور المجال الجوي الجزائري كجزء من أي تدخل. وتهدف الخطة المقترحة المكونة من ست نقاط إلى "صياغة ترتيبات سياسية بقبول جميع الأطراف في النيجر من دون استبعاد أي طرف" خلال فترة الستة أشهر، ‏‏وفقًا لكبير‏‏ الدبلوماسيين الجزائريين، الذي أجرى أيضًا اتصالات مع أعضاء المجلس العسكري في النيجر، فضلاً عن القادة المدنيين النيجيريين. ويجب أن تتولى الإشراف على هذه العملية "سلطة مدنية تقودها شخصية توافقية".‏
‏قبل أن يعلن عطاف عن الخطة التي تقترحها الجزائر، وضعت القيادة العسكرية في النيجر، بدعم من بوركينا فاسو ومالي، خطتها الخاصة المختلفة تمامًا. فقد دعا المجلس العسكري إلى فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لاستعادة النظام الدستوري. وقد ‏‏رفضت‏‏ "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" تلك الخطة على الفور، مؤكدة أن ثلاث سنوات هي فترة أطول مما ينبغي. حتى أن بعض الأعضاء وصفوا اقتراح المجلس العسكري بأنه "استفزاز".‏
وتأمل الجزائر أن يقدم اقتراحها أرضية مشتركة تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف، ولكنها تؤدي أيضًا إلى استعادة الديمقراطية في النيجر مع منع أي عمل عسكري ضد البلد غير الساحلي والخاضع للعقوبات.‏
‏ولحسن حظ الجزائر، هناك دعم دولي متزايد من الحكومات الأجنبية، مثل ‏‏إيطاليا‏‏، لجهود ‏‏الوساطة‏‏ التي تبذلها مع اشتداد المواجهة بشأن النيجر. وقال فابياني بهذا الصدد: "إذا نجحت هذه الجهود الدبلوماسية، فإنها يمكن أن تعزز دور الجزائر في منطقة الساحل، وهو أحد أهداف الجزائر على المدى الطويل في المنطقة".‏
‏ما يزال على واشنطن أن تتخذ موقفًا من خطة الجزائر، وقد اتبعت بشكل عام نهجًا أكثر حذرًا من باريس، ‏‏وهو ما شكل مصدرًا للتوتر‏ بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي. ‏‏وعلى الرغم من المهمة المبكرة غير الناجحة التي اضطلعت بها مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية‏‏ الأميركية لإشراك المجلس العسكري في النيجر، رفضت الولايات المتحدة ‏‏حتى الآن وصف الإطاحة ببازوم بأنها "انقلاب"،‏‏ وهو قرار قانوني سوف يتطلب اتخاذه من الولايات المتحدة إنهاء المساعدات العسكرية لنيامي، التي كانت شريكًا رئيسيًا في جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لسنوات.‏
‏وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لهذه المجلة: "ما تزال الولايات المتحدة تركز على الجهود الدبلوماسية للتقدم نحو حل سلمي للحفاظ على الديمقراطية التي تحققت في النيجر بشق الأنفس. كلنا نريد نهاية سلمية لهذه الأزمة والحفاظ على النظام الدستوري".
‏بالنظر قدما، يدرك المسؤولون في الجزائر أنه يجب عليهم التعامل مع الأزمة النيجرية بطريقة براغماتية مع القبول بمحددات نفوذ بلدهم في نيامي. وقد أوضح فابياني أن صناع السياسة الجزائريين "يعملون على تقصير الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية"، وأن الجزائر "تعتقد أنه من الصعب تقويض الانقلاب"، مما يجعل مسؤوليها يعتقدون بأن "أسرع طريق للخروج من هذا المأزق هو تسريع المرحلة الانتقالية التي أعلنها المجلس العسكري، وضمان سلامة بازوم الشخصية". ومع ذلك، من غير الواضح أي نفوذ تتمتع به الجزائر لتحقيق ذلك، والأهم من ذلك، مدى استعداد السلطات العسكرية النيجرية للاستماع، بالنظر إلى الاستقطاب الإقليمي حول هذه القضية".‏
وقالت داليا غانم، كبيرة محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية"، لهذه المجلة: "اليوم، الجزائر لا تريد استعداء المجلس العسكري في النيجر، ولا تريد أن تدفع من أجل تدخل عسكري. ومع ذلك، علمت الجزائر أن موقف عدم التدخل هذا لم يعد فعالاً لأنه يترك الباب مفتوحًا أمام التدخل الأجنبي كما كان الحال في ليبيا. وبالتالي، فإن [قيادة] البلاد عالقة بين عقيدة قديمة من جهة، والحقائق الإقليمية الجديدة من جهة أخرى. لم يكن أمام البلد [خيار] آخر سوى تحقيق أقصى قدر من الأمن على حدوده، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون اتخاذ خيارات صعبة".‏
‏في نظر الجمهور، سوف تواصل الجزائر استثمار الطاقة الدبلوماسية في خطتها الانتقالية لمدة ستة أشهر. ومع ذلك، وكما قال غراي لهذه المجلة: "وراء الكواليس، ستبحث الجزائر عن طرق للتعاون مع المجلس العسكري في النيجر من أجل ضمان أمن حدودها الجنوبية".‏
‏*إميلي ميليكين Emily Milliken: محللة لشؤون الشرق الأوسط متخصصة في شؤون اليمن وليبيا والمصالح الخليجية. تشغل حاليًا منصب نائب الرئيس الأول والمحلل الرئيسي في Askari Associates, LLC. تُنشر أعمالها في كل من وسائل الإعلام الأميركية والدولية، بما في ذلك: الجزيرة، و"ذا هيل"، و"ناشيونال إنترست"، و"نيوزويك"، و"ديفنس وان"، و"المونيتور"، و"نيو أراب" و"عرب نيوز" وغيرها.‏
*‏‏جورجيو كافيرو Giorgio Cafiero: الرئيس التنفيذي ومؤسس Gulf State Analytics، وهي شركة استشارية للمخاطر الجيوسياسية مقرها في واشنطن العاصمة. وهو أيضا أستاذ مساعد في جامعة جورج تاون، وزميل مساعد في مشروع الأمن الأميركي.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why Algeria wants to prevent war in Niger

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