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الأردن الثاني عربيا بمؤشر طاقة المستقبل

9/27/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- جاء الأردن ثانيا في تقرير المؤشر العربي لطاقة المستقبل (AFEX) بعد مصر بحصولة على نسبة 83 % بإجمالي التقييم متشاركا بذلك مع المغرب في نفس المرتبة والنسبة.
المؤشرات التي بني عليها التقييم اشتملت العوامل المؤثرة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة ونشرها في الدول العربية، وهي هيكل السوق، إطار السياسات، القدرة المؤسسية، التمويل والاستثمار، وانبعاثات الكربون الجديدة ومراقبتها.
وتناول التقرير الحديث، الصادر عن المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع كل من مؤسسة الأمن الإنساني في الدول العربية والحكومة السويدية، مؤشرات في متعلقة بقطاع الطاقة تضم إلى جانب الطاقة المتجددة كلا من كفاء الطاقة والنفاذ إلى الطاقة.
وبين التقرير أن الأردن إلى جانب دول الخليج، ودول عربية أخرى مثل مصر ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس تمكن من تحقيق سجل حافل في إنتاج الطاقة من المشاريع المستقلة (المنفذة من قبل القطاع الخاص IPPs).
كما لفت إلى أن الأردن من بين 4 دول عربية إلى جانب كل من الجزائر والمغرب وتونس لديها الاساس القانوني للتصدير المباشر للطاقة المتجددة، كما ينص قانون الكهرباء العام على أنه وبموجب موافقة مجلس الوزراء سيتم التعامل مع الاستيراد والتصدير على أساس كل حالة على حدى.
كما يوجد في الأردن مثل كل من مصر والجزائر وفلسطين لوائح تضمن إما اولوية ضخ الكهرباء المتجددة إلى الشبكة أو شراء كل الكهرباء المنتجة من شركات الطاقة المتجددة في وقت بلغت فيه إجمالي حصة الطاقة المتجددة من اجمالي الطاقة المركبة قرابة 32 %.
وقدم التقرير تحليلا كميا ونوعيا لمحركات السوق الرئيسية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول التي شملها التقرير وصنف البلدان تحت أكثر من 40 مؤشرا توضح الجوانب الرئيسية لسوق الطاقة، بما في ذلك السياسات والقدرات المؤسسية والفنية والاستراتيجيات والبيانات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات. واشتملت دول التقييم كلا من الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، سورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
وبالنسبة لهيكل السوق، أشار التقرير إلى تطور قوي وتحول في السلطات في مجال إمداد المرافق. مبينا أن هناك العديد من المشاريع الضخمة والاستطاعات قيد التطوير والإنشاء.
وتتصدر منطقة الخليج هذه التطورات خاصة الكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي شمال أفريقيا تقود مصر والمغرب وتونس عملية التطوير.
وبالنسبة لفئة إطار السياسات، لوحظت بعض التغييرات في أهداف الطاقة المتجددة في الدول العربية. على سبيل المثال، غيرت الجزائر الهدف لتركيب 15 جيجاوات من التكنولوجيا الكهروضوئية بحلول عام 2035. وفي الأردن، تم رفع الهدف في استراتيجية الطاقة المحدثة لقطاع الطاقة 2020 - 2030 من 21 % في عام 2020 إلى 31 % من حصة مصادر الطاقة المتجددة.
وحاليا، هناك دولتان عربيتان لديهما أهداف للطاقة المتجددة بنسبة 100 %، جيبوتي بحلول عام 2035، والمغرب بحلول عام 2050.

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