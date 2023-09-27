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76 % زيادة واردات النفط من العراق في 8 أشهر

9/27/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- ارتفع مجموع مستوردات المملكة من النفط العراقي خلال الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط العراقية.
ويعود سبب ارتفاع مستوردات المملكة من النفط العراقي بهذه النسبة إلى تذبذب الكميات المصدرة من العراق إلى المملكة وتوقفها في بعض الأحيان خلال العامين الماضيين أكثر من توقفها العام الحالي إضافة إلى رفع العراق صادراته اليومية إلى المملكة بـ15 ألف برميل مقارنة مع 10 آلاف برميل يوميا.
وبلغت مستوردات المملكة من النفط الخام نحو 2.3 مليون برميل قيمتها نحو 146.6 مليون دولار مقارنة مع 1.3 مليون برميل قيمتها نحو 122.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك، ووفقا لما أظهرته بيانات شركة سومو النفطية العراقية وهي الشركة المسؤولة عن توريد النفط العراقي إلى المملكة، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط العراقي الشهر الماضي نحو 33 مليون دولار مقابل توريد نحو 464.7 ألف برميل بحسب ذات البيانات.
كما أشارت هذه البيانات إلى أن معدل التوريد الشهر الماضي كان نحو 15 ألف برميل يوميا يشكل نحو 10 % من الحاجة اليومية للمملكة من هذا الخام، فيما كان معدل سعر البيع نحو 70.2 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع معدل التوريد من نحو 10 آلاف برميل يوميا سابقا كانت تشكل 7 % من الحاجة اليومية.
وأعلن الأردن والعراق في تموز (يوليو) الماضي عن اتفاق على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن، إذ وافق الجانب العراقي على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يوميا إلى 15 ألف برميل يومياً وذلك منذ بداية الشهر الحالي وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهم تجهيـز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين بتاريخ الرابع من أيار (مايو) الماضي.
ويلتزم الجانب الأردني، بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج لنقل النفط الخام العراقي من مستودع كركوك الحديث في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية، فيما غير العراق منطقة تحميل النفط إلى المملكة، خلال العام الماضي، ليصبح (مستودع كركوك الحديث) بدلا من موقع مصفاة بيجي.
ويعد النفط العراقي أحد مصادر النفط الخام إلى المملكة إلى جانب انتاج محلي محدود بلغ العام الماضي كاملا نحو 94.67 ألف برميل نفط العام امقارنة مع 107.88 ألف في العام قبل الماضي، يضاف إلى ما تستورده المملكة عبر عطاءات دولية.

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