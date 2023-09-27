الخصاونة يفتتح مجمَّع“النَّافورة مول” في العقبة - صور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يفتتح "النَّافورة مول" أحد المشاريع الاستثماريَّة الرِّياديَّة لشركة الأسواق الأولى، المملوكة بالكامل لشركة الأسواق الحرَّة الأردنيَّة.
ويقع مجمَّع (النَّافورة)، في مدينة العقبة، على قطعة أرض مساحتها 13,000 متر مربِّع، بمساحة إجمالية 21,000 مترٍ مربَّع، تشمل 9,000 مترٍ مربَّع مواقف السيارات، وتمَّ تصميمه وفقًا لأعلى المواصفات المعماريَّة والهندسيَّة.
ويوفِّر المجمَّع معظم ميِّزات المباني الخضراء، ويحتوي على مشروع طاقة متجدِّدة خاصَّة به.
وأكد الخصاونة أهميَّة مدينة العقبة كوجهة اقتصاديَّة وسياحيَّة واستثماريَّة، والسَّعي لتكون من بين أفضل 100 مدينة في العالم ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الخصاونة بلدنا زاخر بالكفاءات والفرص الواعدة التي تقودنا إلى آفاق أوسع تنعكس إيجاباً على الوطن وأبنائه.
وتابع، نحيي جهود أبناء العقبة وجميع الكوادر العاملة فيها والقطاع الخاص وإسهاماتهم المميَّزة في تنمية وتطوير العقبة كوجهة اقتصاديَّة.
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