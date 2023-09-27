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الخصاونة يفتتح مجمَّع“النَّافورة مول” في العقبة - صور

9/27/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يفتتح "النَّافورة مول" أحد المشاريع الاستثماريَّة الرِّياديَّة لشركة الأسواق الأولى، المملوكة بالكامل لشركة الأسواق الحرَّة الأردنيَّة.
ويقع مجمَّع (النَّافورة)، في مدينة العقبة، على قطعة أرض مساحتها 13,000 متر مربِّع، بمساحة إجمالية 21,000 مترٍ مربَّع، تشمل 9,000 مترٍ مربَّع مواقف السيارات، وتمَّ تصميمه وفقًا لأعلى المواصفات المعماريَّة والهندسيَّة.
ويوفِّر المجمَّع معظم ميِّزات المباني الخضراء، ويحتوي على مشروع طاقة متجدِّدة خاصَّة به.

وأكد الخصاونة أهميَّة مدينة العقبة كوجهة اقتصاديَّة وسياحيَّة واستثماريَّة، والسَّعي لتكون من بين أفضل 100 مدينة في العالم ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الخصاونة بلدنا زاخر بالكفاءات والفرص الواعدة التي تقودنا إلى آفاق أوسع تنعكس إيجاباً على الوطن وأبنائه.

وتابع، نحيي جهود أبناء العقبة وجميع الكوادر العاملة فيها والقطاع الخاص وإسهاماتهم المميَّزة في تنمية وتطوير العقبة كوجهة اقتصاديَّة.



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