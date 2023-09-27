جوافة بني كنانة.. تحديات تهدد ازدهار الإنتاج وتقلق المزارعين

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

إربد - رغم أن فاكهة الجوافة، تعد واحدة من أبرز المحاصيل التي يشتهر بها لواء بني كنانة في محافظة إربد، لا سيما منطقة سحم، وتشهد زراعتها نموا وتوسعا لافتين، إلا أن ذلك يصطدم بتحديات تتهددها، وفي مقدمتها تداعيات التغير المناخي، وكذلك هجمات الخنازير البرية على المزارع، وحدوث آفات مرضية أضرت بالثمار.



ووفق ما ذكر مزارعون لـ"الغد"، فإن طول مدة موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى حدود عليا، يتسبب بتساقط الثمار عن الأشجار قبل نضوجها، فيما يفرض انخفاض معدلات الأمطار تحديات إضافية على المزارعين تتعلق بري المزروعات.



بادي الطوالبة، وهو صاحب مزرعة جوافة في سحم الكفارات يقول، إن "شجرة الجوافة بحاجة إلى درجات حرارة مرتفعة لكن في أوقات معينة من العام وليس طيلة العام"، مشيرا إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة قبل الموسم أدى إلى تراجع الإنتاج في بعض المزارع إلى النصف".

وأكد الطوالبة أن "الموجات الحارة طويلة الأمد والتي استمرت لأكثر من أسبوع أدت إلى تراجع الإنتاج، مما يتطلب من المزارع تكثيف العناية بالشجرة وريها يوميا من أجل المحافظة على كميات الإنتاج".

وقال، إن "انخفاض معدلات الأمطار العام الماضي أدى إلى تراجع الإنتاج في بعض المزارع، مع حاجة المزارع إلى ري الأشجار يوما بعد يوم للمحافظة على الثمار الموجودة"، مؤكدا أنه "في حال كان الموسم المطري جيدا وضمن معدلاته، فإن الحاجة لسقاية الأشجار تتراجع إلى معدل يومين في الأسبوع".

وأشار الطوالبة إلى أنه "كان في مواسم سابقة يتم الانتهاء من ري المزارع والعناية بها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ونبدأ في شهر أيار (مايو)، أما في السنوات السابقة وبعد انحسار الشتاء في ثلاثة أشهر، فبات الأمر يتطلب مواصلة الري لتسعة شهور لحين انطلاق الموسم الذي يبدأ في شهر أيلول (سبتمبر)".

كما أكد الطوالبة، أنه "لا يوجد هناك أي مشكلة تسويق في مادة الجوافة، خصوصا جوافة منطقة سحم المعروفة بطعمها ورائحتها المميزة"، لافتا إلى أن "الجوافة تلقى رواجا على مستوى المملكة بالرغم من وجود غزارة في الإنتاج من مناطق أخرى".



وقال المزارع محمد غوانمة، إن "تسويق مادة الجوافة في الأسواق أجدى من عملية إيجاد مصانع لتحويلها إلى عصير"، مؤكدا أن "جوافة سحم تلقى رواجا دون الجوافة الأخرى الموجودة في الأسواق". وأضاف أن "أسعار كيلو الجوافة تباع في الأسواق بداية الموسم ونهايته بين دينارين إلى دينارين ونصف الدينار، وتنخفض في ذروة الإنتاج إلى أقل من دينارين".



وأكد الغوانمة، أنه "في حال ضعف الإقبال على الشراء، فإن المزارع يقوم بتأخير عملية القطف وفي أحيان أخرى يتم تخزينها في المنازل لمدة أسبوع تحت أجهزة تكييف لحين أن تتحسن الأسعار".



وأشار إلى أن "هناك العديد من المزارعين يقومون بعمل خيم خاصة على الطرقات لبيع منتجاتهم إلى المستهلك مباشرة، كون وصولها للمستهلك من خلال المحال التجارية يضاعف أسعارها".



ولفت الغوانمة إلى "مشكلة الخنازير البرية التي تهاجم مزارع الجوافة، وتحدث خسائر فادحة بالمزروعات، وهي مشكلة قديمة تتجدد في بداية كل موسم، حيث تقوم بأعمال تخريب كبيرة وقطع الأشجار وتخريب خطوط المياه، ورغم اتخاذ إجراءات وقائية كعمل مصائد وكمائن، إلا أن ذلك لا يحقق أي فائدة بمواجهتها".



أما المزارع أحمد طوالبة، فطالب بـ"إقامة مشروع برادات تخزين في المنطقة يكون بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتخزين الفائض في ذروة الإنتاج وتصديرها مستقبلا للدول المجاورة"، لافتا إلى أن "مزارع سحم تنتج في ذروة الإنتاج حوالي 300 طن جوافة يوميا فيما حاجة السوق ما يقارب 60 طنا".

من جهته، قال مصدر في مديرية زراعة بني كنانة لـ"الغد"، إن "مكافحة الخنازير البرية هي من مسؤولية البلديات"، مؤكدا أن "الزراعة تتابع المشاكل المتعلقة بالأمراض والآفات الحشرية".



وأشار المصدر إلى أن "هناك شكاوى وصلت للمديرية حول البق الدقيقي وذبابة الفاكهة، تقوم المديرية ومن خلال فرقها بعمليات رش بالمبيدات الحشرية وحملات توعوية بكيفية التعامل مع المرض".



رئيس فرع نقابة مصدري الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، قال إن "جميع أصناف الجوافة التي تباع في الأسواق المحلية هي إنتاج محلي"، مشيرا إلى أن "وجود كميات كبيرة في الأسواق ناجمة عن توجه العديد من المزارعين لزراعة الجوافة في مناطق مختلفة في المملكة بعدما كانت تقتصر على مناطق معنية في الأردن".



بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة لورنس المجالي، إن "الوزارة لم تعط لأي تاجر رخصة لاستيراد مادة الجوافة منذ بداية العام بسبب وجود غزارة في الإنتاج المحلي وحماية للمنتج المحلي".



وتبلغ مساحات الأراضي المزروعة بالجوافة في لواء بني كنانة نحو 1100 دونم، أي بنسبة تتجاوز الـ1 % من مجمل أراضي اللواء، في حين تبلغ المساحة المزروعة بالجوافة في المملكة 10131 دونما، تنتج 15014 طنا من الجوافة، يحتاج السوق المحلي منها 7306 طنا.

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