جدل الإنذار..هل يطعن بإجراءات حملة إزالة مكاتب سياحية عند معبر الجسر (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

جسر الملك حسين - تفاجأ أصحاب مكاتب لتأجير السيارات عند جسر الملك حسين بشمول مكاتبهم التي قالوا إنها "مرخصة" ضمن حملة الإزالة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة على أكشاك ومباني ولوحات إعلانية تؤكد الوزارة "أنها تشكل تعديات على الطريق العام".



الحملة التي بدأت أمس، وقد تستمر لأيام وتنفذ بدعم من قوى أمنية، أثارت استياء عدد من أصحاب المكاتب الذين قالوا لـ "الغد"، "لم يتم إبلاغنا بالحملة، والجهات المعنية عمدت على إزالة ما تقول إنها تعديات بشكل عشوائي ألحق الضرر بمصالحنا وممتلكاتنا".



ويتساءل أصحاب هذ المكاتب عن الجهة التي ستتحمل الخسائر التي لحقت بهم، في وقت أكدوا عزمهم تنظيم اعتصام احتجاجي على ما اعتبروه "إجراء مجحف بحقهم".



وأضافوا، "كان على الجهات المعنية إبلاغهم بضرورة إزالة أي تعديات من قبل مكاتبهم قبل البدء بعمليات الإزالة، لا أن يفاجئوا بتدمير وتخريب الممتلكات دون سابق إنذار".



وأوضحوا أن الجهات المعنية أبلغت سابقا أصحاب الأكشاك المقامة على جانبي الطريق بضرورة الإزالة وتم إمهالهم أسبوعين لذلك، إلا أنها تغافلت عن إبلاغ أصحاب المحال التجارية المقامة على أراضي مملوكة.



وأكد صاحب مكتب تأجير السيارات السياحية بكر العدوان أن ما جرى يعد نسفا لجميع الجهود التي تبذل للنهوض بالاستثمار والخدمات المقدمة للمسافرين على واحد من أهم المعابر الحدودية الأردنية والذي يستخدمه ما يقارب من 2 مليون مسافر سنويا، موضحا أن جميع المكاتب السياحية تمارس عملها في محال تجارية مقامة منذ عقود وتعمل بموجب رخص رسمية وتدفع مبالغ طائلة سنويا لكافة الجهات المعنية، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة نتيجة إغلاق مكاتبهم.



ويبين أن عملية الإزالة تمت في يوم يصادف عطلة عيدالغفران، وهو اليوم الذي يتوقف فيه العمل في جسر الملك حسين، موضحا أن جميع أصحاب المكاتب لم يكونوا متواجدين خلال الحملة التي رافقتها قوة أمنية كبيرة.



وما تزال كوادر وزارة الأشغال العامة مستمرة منذ صباح أمس بإزالة العديد من المباني والأكشاك وواجهات المحال التجارية على شارع جسر الملك حسين.

ويؤكد عدد من أصحاب المكاتب السياحية والمحال التجارية أنهم سينظمون اعتصاما على طريق جسر الملك حسين احتجاجا على ما اسموها "ممارسات خاطئة" قامت بها وزارة الأشغال، مطالبين الحكومة بتعويض المتضررين من عمليات الإزالة.



ويبين أبو الرائد أن آليات الحملة قامت بهدم واجهة السوبر ماركت الذي يملكه ما أدى الى خسائر كبيرة في الأجهزة والمعدات والمواد التموينية، مؤكدا أنه لم يتم إبلاغه مسبقا بوجود قرار إزالة.



وتساءل "من يتحمل الخسارة الكبيرة التي لحق بالمشروع؟"، منوها الى أنه لن يتمكن من إعادة فتح محاله وممارسة عمله إلا بعد فترة طويلة لحين إصلاح الأضرار التي تسببت بها كوادر الأشغال.



ويقول رائد شنودي إنه سيضطر إلى إغلاق مكاتبه لحين تصويب الأضرار التي خلفتها عمليات الإزالة، الأمر الذي قد يستمر لأسابيع، لافتا إلى أن جميع السيارات التابعة لمكتبه مؤجرة لزبائن وسيتم تسليمها خلال يومين ما سيخلق مشكلة كبيرة له ولجميع أصحاب المكاتب الأخرى.



ويؤكد أن إغلاق جميع المحال والشركات سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأصحابها ومئات العاملين في هذه المنشآت، مضيفا "لقد عانينا كثيرا حتى استطعنا التقاط أنفاسنا بعد جائحة كورونا وإغلاق الجسر والذي تسبب بإفلاس عدد كبير من الشركات وما جرى من تخريب سيضع الشركات والمكاتب بمأزق خاصة وأن معظمها يمر بأوضاع سيئة للغاية".



بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، أنه كان من المفترض أن يتم إبلاغ أصحاب الشركات والمكاتب بقرار الإزالة ومنحهم مهلة لتصويب الأوضاع إن كان هناك أي تعدي على الشارع العام، مضيفا أن ما جرى اليوم سيعيق جهود النهوض بالمنطقة والقطاع التجاري على وجه الخصوص.



ويلفت صاحب محال تجارية أبومحمد السلامات أن الأوضاع على الجسر كارثية، واصفا ما جرى اليوم بـ "عملية تخريب أقرب منها لعملية إزالة تعديات".



وبين أن محاله التجارية مقامة على أرضه ومرخصة من البلدية وتبعد عن أعمدة الضغط العالي والمتوسط ما يقارب من 10 أمتار، قائلا "ألم يكن من المفترض من الجهات المعنية بيان حدود الشارع لأصحاب المحال التجارية والمستأجرين وتنبيههم بتصويب أي تعدي على حرم الشارع العام قبل البدء بالإزالة".



من جانبه، أكد متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة على ضرورة إنفاذ القانون على الجميع، موضحا أن التعديات الموجودة من قبل أصحاب المحلات على طريق جسر الملك حسين تشكل مظهر غير حضاري وتتسبب بالكثير من المشاكل وتعيق حركة المرور.



وأضاف أنه جرى إبلاغ الأطراف المعنية قبل أسبوعين بضرورة إزالة التعديات على الشارع الرئيس، موضحا أن بعض أصحاب الأكشاك قاموا بإزالة التعديات، وآخرون لم يستجيبوا ما تطلب العمل على إزالتها بواسطة كوادر الأشغال العامة.



من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة عمر المحارمة إن عمليات الإزالة التي جرت على طريق جسر الملك حسين تأتي ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الأشغال على جميع الطرق التابعة لها، موضحا أنه تم إبلاغ جميع المعتدين بضرورة إزالة اعتداءاتهم عدة مرات وعلى مدى أعوام ماضية، إلا أنهم لم يستجيبوا ما استدعى القيام بحملة لإزالتها بالتنسيق مع الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية.

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