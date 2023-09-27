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إعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف.. تسكين أم علاج؟

9/27/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



محافظات- فتح إعلان الحكومة عن توجهها قريبا نحو إعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف، باب النقاش حول أثر هذا "الإعفاء"، في حل مشاكل عدة تعاني منها غالبية البلديات منذ سنوات نتيجة أزمات مالية عالقة.
ورغم إقرار أن التوجه يشكل جزءا من الحل، إلا أنه ووفق رؤوساء بلديات تحدثوا لـ "الغد" لا يعدو أن يكون "مسكن للآلام" التي أرهقت موازنات العديد من البلديات.
رؤوساء بلديات ومع تثمينهم لما وصفوه بـ"لفتة إيجابية"، يرون أن مشاكلهم أكبر من مجرد "إعفاء فوائد"، والتي تشكل مبالغ مالية بسيطة قد لا تزيد في بعض البلديات عن 100 ألف دينار.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وخلال اجتماع عقده في بنك تنمية المدن والقرى مؤخرا، كشف عن توجه الحكومة لاتخاذ قرار بإعفاء البلديات قريبا من فوائد الحساب المكشوف لغاية تاريخ 31/ 12 /2022، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بما يسهم بتخفيف الضغط المالي عن البلديات، وتمكينها من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق المالي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المحلية.
وأكد الخصاونة خلال الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي وعددا من المسؤولين، على أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبنك في خدمة المواطنين والمجتمعات المحلية، رغم التحديات المالية الموجودة.
تفاؤل رئيس الوزراء من مردود إيجابي للقرار ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع رؤساء بلديات أمام المسائلة، ودفع ببعضهم إلى تبيان حجم العائد المالي الذي ممكن أن تحققه بلدياتهم من وراء القرار.
رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة، وفي معرض رده حول قرار "الإعفاء" اتجه بشكل مباشر الى تبيان أن حصة البلدية من المحروقات وترخيص المركبات للعام الحالي تبلغ حوالي 3 ملايين ونصف تلقت منها البلدية مليون ونصف فقط.
وتابع أن البلدية تدفع فوائد بدل كشف حسابها سنويا 120 ألف دينار.
البطاينة في حديثه حول المفارقات الرقمية، شدد على أن البلديات قد لا تكون بحاجة لأي قرار إعفاء فوائد حال تم منحها حصتها من المحروقات وترخيص المركبات بشكل كامل، قائلا "لماذا تتجه بعض البلديات إلى الحساب المكشوف أصلا".
ورغم ذلك، لا ينكر البطاينة أن ما يتوفر من مبلغ جراء قرار الإعفاء سيسهم ولو بشكل جزئي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطق البلدية.
وختم البطاينة حديثه بالإشارة إلى أن موازنة البلدية للعام الحالي بلغت 9 ملايين دينار، تستنزف رواتب الموظفين ما يقارب 47 %، فيما تقدر المديونية بمليوني دينار وبالتالي فإن إعفاء البلدية من مديونتها مطلب أساسي.
في طرح يبدو قريبا من وجهة نظر البطاينة، يشير رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن حصة المحروقات وترخيص المركبات تقدر بحوالي 8 ملايين دينار سنويا، لم تحصل البلدية على حصتها كاملة هذا العام.
وبين أن البلدية حصلت هذا العام على 3 ملايين، فيما هناك مبالغ متراكمة بدل ترخيص مركبات منذ سنوات سابقة.
ولفت الكوفحي إلى أن البلدية تدفع ما يقارب المليون دينار سنويا بدل فوائد للبنوك بسبب حسابها المكشوف.
المفارقة، أن الكوفحي وفي إشارته لحصص البلدية غير المحصلة من الحكومة، يذهب إلى سيناريو لا يحمل أي تفاؤل، قائلا "مع قيام الحكومة بإعطاء البلدية حصتها كاملة لن يعفيها ذلك من استمرار تأمين الرواتب على الحساب المكشوف بسبب المديونية العالية التي تعاني منها البلدية".
وأضاف، أنه في عام 2020 وأثناء جائحة كورونا، زادت قيمة الحساب المكشوف لعدم دخول صندوق البلدية أي مبلغ مالي بعد رفض المواطنين تسديد الذمم المترتبة عليهم رغم تقسيطها.
وبين الكوفحي أن إيرادات البلدية ذاتية وتعتمد على رسوم المسقفات والتراخيص والضرائب، مؤكدا في إشارة له لما تعانيه البلدية من حجم انفاق كبير مقابل مردود متواضع أن البلدية انفقت خلال 2020 حوالي 6 ملايين دينار على الرواتب والمحروقات وصيانة آليات.
وأوضح أن إيرادات البلدية هي إيرادات تقليدية تتمثل برسوم التراخيص والمسقفات وبالتالي يجب أن تتوجه البلديات للاستمثار وتعديل التشريعات والأنظمة بحيث تعطي صلاحيات أوسع للبلديات للتوجة لإقامة المشاريع والتي من شأنها التخلص من الحساب المكشوف.
رئيس بلدية الوسطية عماد العزام أشار ايضا الى ذات الطرح بتساؤله عن الأسباب التي تدفع بعض البلديات إلى اللجوء أصلا للحساب المكشوف.
وقال، " نثمن قرار الحكومة بإعفاء البلديات من الفوائد، غير أن المطلوب ايضا تحويل مخصصاتها المالية بوقتها المحدد والذي من شأنه إعفاءها من الاعتماد على كشف الحساب".
في عرض لأوضاع البلديات بشكل عام، يشار إلى أن غالبيتها ما تزال ترزح تحت وطأة المديونية التي وصلت لنحو 350 مليون تقريبا، نتيجة عدم سداد المواطنين للمستحقات المترتبة عليهم.
هذه المبالغ المالية التي صرح عنها في أكثر من مرة وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، رافقها انخفاض شهدته البلديات في عوائد المحروقات المخصصة لها من الحكومة من 210 ملايين دينار لـ105 ملايين في عام 2020.
ورغم أن خفض تلك العوائد كان نتيجة الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا، لكن تداعياتها استمرت حتى الآن.
وكان أقر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أن ضعف تحصيل العوائد والرسوم المستحقة للبلديات من المواطنين، وتراكم ديونها بصورة عامة، تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه عمل البلديات في المملكة.
في بلديات أخرى وتحديدا بمحافظة الكرك، يعتبر رؤساء بلديات وناشطون أن غالبية البلديات بالمحافظة تواجه مديونية كبيرة وتراجعا في حجم الموارد المالية لأسباب كثيرة، ما يعني أن أي قرار يتعلق بتخفيض الديون وخصوصا ما يتعلق بالحساب المكشوف، يمكنه أن يسهم في توفير مردود مالي إضافي ينعكس بالتالي على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتلجأ العديد من البلديات إلى الحساب المكشوف لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة والصغيرة، وخصوصا رواتب الموظفين، إضافة الى سداد مستحقات مالية ونفقات والتزامات لمختلف الجهات الرسمية والأهلية.
ويؤكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن أي إعفاءات تتم بخصوص ديون البلديات يعتبر أمرا جيدا، ويساهم في التخفيف عن البلديات والتزاماتها المالية الكبيرة والتي تؤدي أحيانا إلى العجز في تقديم الخدمات الضرورية.
ولفت إلى أن إعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف سوف يؤدي إلى الغاء ديون قال إنها "كبيرة".
وأشار إلى أن رواتب العاملين بالبلدية يتم توفيرها على الحساب المكشوف، وتبلغ قيمتها حوالي 400 ألف دينار شهريا، وقد تراكمت على البلدية على مدى عامين أو أكثر والغاؤها يعني إعفاء البلدية من مبلغ مالي كبير يمكن أن تقوم البلدية باستغلاله في توفير خدمات مختلفة للمواطنين بما يسهم في تحسين البنية التحتية في مناطق البلدية المختلفة.
وقال رئيس بلدية الأغوار الجنوبية يوسف البوات إن أي قرار بإعفاء البلديات من فوائد حساب المكشوف حتى نهاية العام 2022 سيؤدي إلى توفير مصادر مالية جديدة كانت يتم اقتطاعها سنويا من حسابات البلديات لصالح فوائد الحساب المكشوف.
وأكد أن بلدية الأغوار الجنوبية ليس لديها حساب مكشوف بحيث أنها تقوم بتسديد كافة التزاماتها المالية من موازنتها السنوية، لافتا أن قرار الإعفاء سيؤدي إلى تحسين خدمات مختلفة لدى البلديات التي تعاني من ضائقة مالية.
وقال رئيس بلدية الكرك الأسبق ورئيس ملتقى الكرك للفاعليات الشعبية خالد الضمور إن غالبية البلديات الكبرى تعاني من تردي أوضاعها المالية ما يدفعها إلى كشف حسابها لتغطية العجز.
ولفت إلى أن فكرة إعفاء البلديات من فوائد الحساب المكشوف فكرة صائبة تماما.
وبين أن خدمة الدين الخاص بفوائد الحساب المكشوف الذي يوضع بالموازنة سنويا يمكن استغلاله الآن بتحسين الخدمات وتجويد البنية التحتية وخصوصا وأنه في بعض الحالات كبلدية الكرك يعد رقما كبيرا.
في عجلون تبدو الأمور أشبه بأوضاع البلديات في إربد، إذ يؤكد رؤساء بلديات في المحافظة أن قرار إعفاء بلدياتهم من فوائد الحساب المكشوف، لن يكون له أي أثر على طبيعة وزيادة الخدمات المقدمة للسكان، أو المساهمة في دعم توجهاتها التنموية.
ويقول رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني إن المبلغ الذي ستوفره البلدية من هذه الخطوة لا يتجاوز 100 ألف دينار، وهو لا يشكل رقما يذكر ليحدث فارقا في قدرات البلدية الخدمية والتنموية، مقارنة بأرقام العجز الكبيرة التي تعاني منها البلدية.
ويشاطره الرأي رئيس بلدية كفرنجة الدكتور فوزات فريحات الذي يؤكد أن البلدية تعاني أوضاعا مالية صعبة وحجم مديونية كبير، بحيث لا يمكن لهذا الإعفاء من إحداث أي تطوير في خدماتها، لافتا إلى أن ما ينفذ من بعض مشاريع خدمية تحصلت عليه البلدية بمجهودات مجلسها وعبر مطالبات عديدة ومنح.
وهذا ما يؤكده أيضا رئيس بلدية الشفا زهير الدين العرود، حيث يقول إن عجز موازنة البلدية ومديونيتها أكبر بكثير من حجم إعفاء لم يتعد 100 ألف دينار، لافتا إلى أن البلدية عاجزة حتى عن دفع فواتير بسيطة، كأجور لأصحاب آليات تم استئجارها، ومكتبات يتم التعامل معها لغايات العمل اليومي.
بيد أن رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح ورئيس بلدية ذيبان الجديدة، اعتبرا قرار "الإعفاء"، خطوة إيجابية ستخدم البلديات، وسيسهم القرار في التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على غالبية البلديات.
وبينا أن القرار من شأنه مساعدة البلديات على إعادة ترتيب أوجه إنفاقها، خاصة وأن معظم البلديات أصبحت غارقة بالديون في ضوء موازنات شحيحة بنسب عجز مرتفعة ما يعيق وفاءها بمسؤولياتها تجاه مواطنيها والقيام بدورها الخدمي والتنموية على الوجه الأمثل.
وأشار الرواجيح والرواحنة إلى أن البلديات تعاني من أوضاع مالية لا تكاد معها تستطيع تسديد نفقاتها، إذ إن أغلب الميزانية تذهب رواتب وما يتبعها من استحقاقات مالية تترتب عليها لصالح عدة جهات، إضافة إلى الكثير من النفقات الأساسية الأخرى، الأمر الذي تحتاج فيه إلى دعم وإسناد حكومي إضافي يتمثل بإعفائها من الديون السابقة وفوائد القروض المترتبة عليها والتي تحمل وزرها المجالس الحالية، مع المطالبة بزيادة حصة البلديات من عوائد المحروقات.
وأكد الرواجيح أن قرار الحكومة نقطة إيجابية وله الأثر في تخفيف الضغط المالي على صندوق البلدية، ما يساهم أيضا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في حالة تم تنفيذه.
فيما أشار رئيس بلدية ذيبان الجديدة نصر الرواحنة إلى أهمية أن تبادر الحكومة سريعا باتخاذ هذا القرار لما له من فائدة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل البلديات، وتحد من انطلاقتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين أن قرار إعفاء البلديات مهم للغاية، وستلمس العديد من البلديات أثره على المدى القصير والمدى البعيد، ويساهم في ترتيب أوضاع البلديات التي تلعب دورا خدميا وتنمويا في خدمة المواطن.

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