معارض تبرز الدور المحوري لقطاعات الضيافة والتصميم الداخلي والإضاءة وتحولها الهائل بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) في ظل التنامي المتسارع لقطاع السياحة، و التحولات في صناعة التصميم الداخلي، والتوقعات الإقتصادية الإيجابية، كشف الخبراء من خلال المعرض السعودي للفنادق والضيافة، وإندكس السعودية، والمعرض السعودي لتصاميم وتكنولوجيا الإضاءة، عن الاتجاهات المستقبلية من خلال الدفع بالصناعة إلى الأمام بعد نجاح الحدث الذي استمر ثلاثة أيام في الرياض.
وشهدت المعارض، التي استمرت من 10 إلى 12 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حضور أكثر من 23,700 زائر، ومشاركة 500 عارض من 31 دولة، وأكثر من 165 متحدث في جميع جلسات القمم الثلاث، مما يكشف حجم الطلب في قطاع الفنادق والضيافة، وصناعة التجهيز والتصميم المعماري، وقطاع الإضاءة المزدهر.
ووفقاً لإلين أوكونيل، نائب الرئيس لقطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إفنتس dmg Events، شهدت جميع العروض الثلاثة زيادة بنسبة 30% في عدد الزوار مقارنة بنسخة 2022.
وتعليقاً على ذلك، قالت أوكنيل: "كانت أهدافنا وغاياتنا من جميع المعارض الثلاثة هي تنظيم المعارض التي تسلط الضوء مباشرة على احتياجات الصناعة وتحدياتها، وكل ذلك بهدف تعزيز الأهداف في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويسرنا أنها تجاوزت توقعاتنا. وتؤكد استجابة زوارنا والعارضين والمتحدثين تطور هذه الصناعات والتحول الهائل الذي تشهده المملكة حالياً حيث تتحول إلى مركز للسياحة والتصميم والثقافة، والجزء المثير هو أن هذه ليست سوى البداية".
وقد افتتحت الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم في وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، المعرض رسمياً، وألقت كلمة رئيسية في محادثات إندكس للتصميم كشفت فيها عن آفاق صناعة العمارة في المملكة والدور المحوري الذي تلعبه في قصة التحول في البلاد، وعلقت بالقول: "حرصت هيئة العمارة والتصميم على تطوير الانخراط والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تفعيل البرامج والمبادرات المتعلقة بالقطاعات، من أجل النهوض بالقطاع وتحقيق أهدافنا الطموحة". وأضافت: "منذ عام 2021، أطلقنا استراتيجية الهيئة برؤيتها ورسالتها الطموحة (نجم الشمال)، للنهوض بالقطاع وتطويره، الذي يطال جميع القطاعات التي تختص بها الهيئة بمختلف جوانبها التنظيمية والاقتصادية والتعليمية، وإثراء وتطوير المحتوى والمشاركة المجتمعية بهدف المساهمة في تطوير القطاع ودعم الممارسين".
ووفقاً للدكتورة السليمان، تهدف هذه المبادرات إلى دعم القطاع لتلبية طموحات مجتمع العمارة والتصميم من خلال دعم وتمكين وتطوير المواهب المحلية البارزة.
ومن بين أبرز فعاليات هذا العام جوائز المواهب السعودية في قطاع الضيافة، والتي كرمت الأفراد الموهوبين والمجتهدين من جميع نواحي قطاع الضيافة في المملكة. والجدير بالذكر أن تسع فئات من أصل 14 جائزة فازت بها النساء في قطاع الضيافة هذا العام، مما يدل على زيادة عدد النساء في قطاع الفنادق والضيافة في البلاد، والتوافق مع هدف المملكة المتمثل في زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 30%.وكان من بين الفائزين فندق وأبراج مكة، الذي فاز بثلاث جوائز شملت نجمة المبيعات والتسويق للعام، ونجمة العام في الاستقبال، ونجمة التدبير المنزلي للعام، في حين فاز فيرمونت برج الساعة الملكي بجائزة سيدة الضيافة للعام ونجمة التمويل للعام. وكان الفائزون الآخرون من قصر مكة رافلز، هوليداي إن الحي التجاري، فندق سنترو شاهين من روتانا، وشركة الأغذية المعاصرة المحدودة، أكور، وروز وود جدة، وفندق إيبيس آند أداجيو، وسنترو العليا من روتانا، وفنادق ومنتجعات بودل.
ومع النمو السريع لمهارات الطهي في المملكة، تنافس الطهاة النجوم وجهاً لوجه في النسخة الخامسة من تحدي الصندوق الغامض. وعلى مدار الأيام الثلاثة للمعرض السعودي للفنادق والضيافة، حظي تحدي الصندوق الغامض بدعم من الشيف ياسر جاد، مؤسس ورئيس جمعية الطهاة السعوديين، وبرعاية كل من الرقطان وسيراميك رأس الخيمة. وشارك في تحدي هذا العام سبعة فرق مشاركة من فنادق بارزة في المملكة العربية السعودية، وفازت الفرق الفائزة من فندق فوكو الرياض، وماريوت كورتيارد العليا، وفندق شذا الرياض.
ومن أبرز العروض الناجحة الأخرى هذا العام محادثات اندكس للتصميم، التي ضمت أكثر من 90 متحدثا من بعض أكبر شركات التصميم في الصناعة بما في ذلك شركة البحر الأحمر العالمية، و هيئة تطوير بوابة الدرعية، و هدير، وأكور، و الهيئة الملكية لمحافظة العلا، و كريستينا زانيك للاستشارات، استوديو تصميم الحبر، كولر،، LWK و شركاءه.
وتعليقاً على الحدث، قال مارك سيرون، مدير أول الهندسة المعمارية الداخلية، ومتحدث رسمي لشركة البحر الأحمر العالمية في محادثات إندكس للتصميم: "كانت محادثات التصميم في اندكس طريقة رائعة للتواصل مع مجتمع التصميم المحلي وزملاء التصميم المحليين للتحدث عن القضايا المهمة التي تؤثر على صناعتنا. إنها فرصة رائعة للتواصل!"
كما ضمت محادثات إندكس للتصميم INDEX Design Talks مسرحاً من تصميم كريستينا زانيك للاستشارات ويونيديكور وأدفانس للأثاث، وقد استوحى تصميم المسرح من المناظر الطبيعية المتنوعة في المملكة العربية السعودية وتم استخدامه لرفع مستوى تجربة الحضور.
وأخيراً، جمعت قمة تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة، وهي أول قمة مخصصة للإضاءة من نوعها في المملكة العربية السعودية، قادة الفكر لاستكشاف الاستراتيجيات المتطورة واكتساب رؤى الصناعة من خلال جلسات مركزة حول أهمية الإضاءة عالية الجودة والتحديات وتوقعات الأعمال المستقبلية.
وكان من بين المتحدثين هذا العام متحدثون من مجموعة CD + M لتصاميم الإضاءة، و استوديو ZKLD للإضاءة، وفيوجن للإضاءة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، و لوترون للإلكترونيات، وسازار للتصميم، و Dpa مستشارو الإضاءة، و HLB للإضاءة، و شركة Light Bureau للتصاميم.
و وفقاً لجيوفاني زامبري، مدير تصميم المشروع في SMITH TAIT، وأحد المتحدثين في قمة تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة لهذا العام، أثبتت القمة أنها تجربة تعليمية وملهمة للمهنيين في هذا المجال، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة في تصميم الإضاءة.
وتعليقاً على ذلك، قال جيوفاني:"كانت قمة تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة تجمعاً مفيداً سلط الضوء على الابتكارات المتطورة في الصناعة. وركزت القمة على حلول الإضاءة المستدامة والجذابة بصرياً، ووفرت منصة لعرض أحدث التطورات التكنولوجية والتصميمية. كما قدم قادة الصناعة رؤى قيمة حول تكامل أنظمة الإضاءة الذكية، مع التركيز القوي على كفاءة الطاقة والوعي البيئي، وقد غادر الحضور بمعرفة قيمة حول إنشاء تصميمات إضاءة آسرة وفعالة".
ويعود المعرض السعودي للفنادق والضيافة، ومعرض اندكس السعودية، ومعرض تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة إلى المملكة العام المقبل، حيث سيقام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.
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