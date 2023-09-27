معارض تبرز الدور المحوري لقطاعات الضيافة والتصميم الداخلي والإضاءة وتحولها الهائل بالمملكة

MENAFN - Al Watan) في ظل التنامي المتسارع لقطاع السياحة، و التحولات في صناعة التصميم الداخلي، والتوقعات الإقتصادية الإيجابية، كشف الخبراء من خلال المعرض السعودي للفنادق والضيافة، وإندكس السعودية، والمعرض السعودي لتصاميم وتكنولوجيا الإضاءة، عن الاتجاهات المستقبلية من خلال الدفع بالصناعة إلى الأمام بعد نجاح الحدث الذي استمر ثلاثة أيام في الرياض.وشهدت المعارض، التي استمرت من 10 إلى 12 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حضور أكثر من 23,700 زائر، ومشاركة 500 عارض من 31 دولة، وأكثر من 165 متحدث في جميع جلسات القمم الثلاث، مما يكشف حجم الطلب في قطاع الفنادق والضيافة، وصناعة التجهيز والتصميم المعماري، وقطاع الإضاءة المزدهر.ووفقاً لإلين أوكونيل، نائب الرئيس لقطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إفنتس dmg Events، شهدت جميع العروض الثلاثة زيادة بنسبة 30% في عدد الزوار مقارنة بنسخة 2022.

وتعليقاً على ذلك، قالت أوكنيل: "كانت أهدافنا وغاياتنا من جميع المعارض الثلاثة هي تنظيم المعارض التي تسلط الضوء مباشرة على احتياجات الصناعة وتحدياتها، وكل ذلك بهدف تعزيز الأهداف في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويسرنا أنها تجاوزت توقعاتنا. وتؤكد استجابة زوارنا والعارضين والمتحدثين تطور هذه الصناعات والتحول الهائل الذي تشهده المملكة حالياً حيث تتحول إلى مركز للسياحة والتصميم والثقافة، والجزء المثير هو أن هذه ليست سوى البداية".

وقد افتتحت الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم في وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، المعرض رسمياً، وألقت كلمة رئيسية في محادثات إندكس للتصميم كشفت فيها عن آفاق صناعة العمارة في المملكة والدور المحوري الذي تلعبه في قصة التحول في البلاد، وعلقت بالقول: "حرصت هيئة العمارة والتصميم على تطوير الانخراط والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تفعيل البرامج والمبادرات المتعلقة بالقطاعات، من أجل النهوض بالقطاع وتحقيق أهدافنا الطموحة". وأضافت: "منذ عام 2021، أطلقنا استراتيجية الهيئة برؤيتها ورسالتها الطموحة (نجم الشمال)، للنهوض بالقطاع وتطويره، الذي يطال جميع القطاعات التي تختص بها الهيئة بمختلف جوانبها التنظيمية والاقتصادية والتعليمية، وإثراء وتطوير المحتوى والمشاركة المجتمعية بهدف المساهمة في تطوير القطاع ودعم الممارسين".

ووفقاً للدكتورة السليمان، تهدف هذه المبادرات إلى دعم القطاع لتلبية طموحات مجتمع العمارة والتصميم من خلال دعم وتمكين وتطوير المواهب المحلية البارزة.

ومن بين أبرز فعاليات هذا العام جوائز المواهب السعودية في قطاع الضيافة، والتي كرمت الأفراد الموهوبين والمجتهدين من جميع نواحي قطاع الضيافة في المملكة. والجدير بالذكر أن تسع فئات من أصل 14 جائزة فازت بها النساء في قطاع الضيافة هذا العام، مما يدل على زيادة عدد النساء في قطاع الفنادق والضيافة في البلاد، والتوافق مع هدف المملكة المتمثل في زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 30%.وكان من بين الفائزين فندق وأبراج مكة، الذي فاز بثلاث جوائز شملت نجمة المبيعات والتسويق للعام، ونجمة العام في الاستقبال، ونجمة التدبير المنزلي للعام، في حين فاز فيرمونت برج الساعة الملكي بجائزة سيدة الضيافة للعام ونجمة التمويل للعام. وكان الفائزون الآخرون من قصر مكة رافلز، هوليداي إن الحي التجاري، فندق سنترو شاهين من روتانا، وشركة الأغذية المعاصرة المحدودة، أكور، وروز وود جدة، وفندق إيبيس آند أداجيو، وسنترو العليا من روتانا، وفنادق ومنتجعات بودل.

ومع النمو السريع لمهارات الطهي في المملكة، تنافس الطهاة النجوم وجهاً لوجه في النسخة الخامسة من تحدي الصندوق الغامض. وعلى مدار الأيام الثلاثة للمعرض السعودي للفنادق والضيافة، حظي تحدي الصندوق الغامض بدعم من الشيف ياسر جاد، مؤسس ورئيس جمعية الطهاة السعوديين، وبرعاية كل من الرقطان وسيراميك رأس الخيمة. وشارك في تحدي هذا العام سبعة فرق مشاركة من فنادق بارزة في المملكة العربية السعودية، وفازت الفرق الفائزة من فندق فوكو الرياض، وماريوت كورتيارد العليا، وفندق شذا الرياض.

ومن أبرز العروض الناجحة الأخرى هذا العام محادثات اندكس للتصميم، التي ضمت أكثر من 90 متحدثا من بعض أكبر شركات التصميم في الصناعة بما في ذلك شركة البحر الأحمر العالمية، و هيئة تطوير بوابة الدرعية، و هدير، وأكور، و الهيئة الملكية لمحافظة العلا، و كريستينا زانيك للاستشارات، استوديو تصميم الحبر، كولر،، LWK و شركاءه.

وتعليقاً على الحدث، قال مارك سيرون، مدير أول الهندسة المعمارية الداخلية، ومتحدث رسمي لشركة البحر الأحمر العالمية في محادثات إندكس للتصميم: "كانت محادثات التصميم في اندكس طريقة رائعة للتواصل مع مجتمع التصميم المحلي وزملاء التصميم المحليين للتحدث عن القضايا المهمة التي تؤثر على صناعتنا. إنها فرصة رائعة للتواصل!"

كما ضمت محادثات إندكس للتصميم INDEX Design Talks مسرحاً من تصميم كريستينا زانيك للاستشارات ويونيديكور وأدفانس للأثاث، وقد استوحى تصميم المسرح من المناظر الطبيعية المتنوعة في المملكة العربية السعودية وتم استخدامه لرفع مستوى تجربة الحضور.

وأخيراً، جمعت قمة تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة، وهي أول قمة مخصصة للإضاءة من نوعها في المملكة العربية السعودية، قادة الفكر لاستكشاف الاستراتيجيات المتطورة واكتساب رؤى الصناعة من خلال جلسات مركزة حول أهمية الإضاءة عالية الجودة والتحديات وتوقعات الأعمال المستقبلية.

وكان من بين المتحدثين هذا العام متحدثون من مجموعة CD + M لتصاميم الإضاءة، و استوديو ZKLD للإضاءة، وفيوجن للإضاءة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، و لوترون للإلكترونيات، وسازار للتصميم، و Dpa مستشارو الإضاءة، و HLB للإضاءة، و شركة Light Bureau للتصاميم.

و وفقاً لجيوفاني زامبري، مدير تصميم المشروع في SMITH TAIT، وأحد المتحدثين في قمة تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة لهذا العام، أثبتت القمة أنها تجربة تعليمية وملهمة للمهنيين في هذا المجال، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة في تصميم الإضاءة.

وتعليقاً على ذلك، قال جيوفاني:"كانت قمة تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة تجمعاً مفيداً سلط الضوء على الابتكارات المتطورة في الصناعة. وركزت القمة على حلول الإضاءة المستدامة والجذابة بصرياً، ووفرت منصة لعرض أحدث التطورات التكنولوجية والتصميمية. كما قدم قادة الصناعة رؤى قيمة حول تكامل أنظمة الإضاءة الذكية، مع التركيز القوي على كفاءة الطاقة والوعي البيئي، وقد غادر الحضور بمعرفة قيمة حول إنشاء تصميمات إضاءة آسرة وفعالة".

ويعود المعرض السعودي للفنادق والضيافة، ومعرض اندكس السعودية، ومعرض تصاميم وتكنولوجيا الإضاءة إلى المملكة العام المقبل، حيث سيقام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.