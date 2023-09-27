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أكاديمية إعمل بيزنس تكرم جريدة الوطن في حفل تخرج طلبة ماجستير إدارة الأعمال بالرياض

9/27/2023 2:27:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كرمت أكاديمية إعمل بيزنس صحيفة "الوطن" في حفل ضخم أقامته يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 بفندق شيراتون الرياض بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من طلبة ماجستير إدارة الأعمال MBA، وقد جاء التكريم تقديرًا لجهود التعاون بين الأكاديمية والجريدة في سبيل خدمة المجتمع وعالم ريادة الأعمال.
الحفل الذي نظمته أكاديمية إعمل بيزنس، المتخصصة في تدريس علوم البيزنس وإدارة الأعمال على شبكة الإنترنت، بدأ بآيات من القرآن الكريم ثم تلا ذلك عزف النشيد الوطني السعودي، كما شهد الحفل عدد من الكلمات التي ألقاها بعض مسئولي الأكاديمية وضيوف الحفل، حيث ألقى الأستاذ محمد عادل، المدير العام للأكاديمية، كلمة هنئ فيها الشعب السعودي باليوم الوطني وعبر عن فخره بالخريجين وعن حرص الأكاديمية في تقديم محتوى علمي متطور ومتميز يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وألقى الأستاذ محمد عاطف، نائب رئيس مجموعة شركات الباز جروب التابعة لها الأكاديمية، كلمة عبر فيها عن سعادته بجهود الخريجين والذين اعتبرهم ثمرة مستقبل مبهر للمملكة، كما أكدت الأستاذة منى القصاص، استشاري العلاقات العامة بمجموعة الباز، في الكلمة التي ألقتها بالحفل عن حرص الأكاديمية الدائم على بناء مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والهيئات الأكاديمية الدولية، لتمكين طلابها بالسعودية والعالم العربي من تحقيق التفوق بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المستقبل.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والكوادر التعليمية والإعلامية بالمملكة، والذين جاء على رأسهم البروفيسورة بسمة بنت أحمد جستنية، رئيس جامعة أكاديميون العالمية، والأستاذ أسامة الدسوقي، المدير التنفيذي لجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، والأستاذ حسين سعيد العُمري، الأمين العام بغرفة المخواة التجارية، والمهندس إبراهيم الحديثي، المدرب المعتمد والشريك المؤسس لمنصة كود ماب، ومؤلف كتاب التسويق الشخصي.
واخُتتم الحفل بتكريم الطلبة الخريجين وتسليم شهادات التخرج إليهم والتقاط مجموعة من الصور التذكارية الجماعية مع مسئولي أكاديمية إعمل بيزنس.

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