أكاديمية إعمل بيزنس تكرم جريدة الوطن في حفل تخرج طلبة ماجستير إدارة الأعمال بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) كرمت أكاديمية إعمل بيزنس صحيفة "الوطن" في حفل ضخم أقامته يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 بفندق شيراتون الرياض بمناسبة تخرج الدفعة الأولى من طلبة ماجستير إدارة الأعمال MBA، وقد جاء التكريم تقديرًا لجهود التعاون بين الأكاديمية والجريدة في سبيل خدمة المجتمع وعالم ريادة الأعمال.
الحفل الذي نظمته أكاديمية إعمل بيزنس، المتخصصة في تدريس علوم البيزنس وإدارة الأعمال على شبكة الإنترنت، بدأ بآيات من القرآن الكريم ثم تلا ذلك عزف النشيد الوطني السعودي، كما شهد الحفل عدد من الكلمات التي ألقاها بعض مسئولي الأكاديمية وضيوف الحفل، حيث ألقى الأستاذ محمد عادل، المدير العام للأكاديمية، كلمة هنئ فيها الشعب السعودي باليوم الوطني وعبر عن فخره بالخريجين وعن حرص الأكاديمية في تقديم محتوى علمي متطور ومتميز يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وألقى الأستاذ محمد عاطف، نائب رئيس مجموعة شركات الباز جروب التابعة لها الأكاديمية، كلمة عبر فيها عن سعادته بجهود الخريجين والذين اعتبرهم ثمرة مستقبل مبهر للمملكة، كما أكدت الأستاذة منى القصاص، استشاري العلاقات العامة بمجموعة الباز، في الكلمة التي ألقتها بالحفل عن حرص الأكاديمية الدائم على بناء مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والهيئات الأكاديمية الدولية، لتمكين طلابها بالسعودية والعالم العربي من تحقيق التفوق بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المستقبل.
وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات الهامة والكوادر التعليمية والإعلامية بالمملكة، والذين جاء على رأسهم البروفيسورة بسمة بنت أحمد جستنية، رئيس جامعة أكاديميون العالمية، والأستاذ أسامة الدسوقي، المدير التنفيذي لجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، والأستاذ حسين سعيد العُمري، الأمين العام بغرفة المخواة التجارية، والمهندس إبراهيم الحديثي، المدرب المعتمد والشريك المؤسس لمنصة كود ماب، ومؤلف كتاب التسويق الشخصي.
واخُتتم الحفل بتكريم الطلبة الخريجين وتسليم شهادات التخرج إليهم والتقاط مجموعة من الصور التذكارية الجماعية مع مسئولي أكاديمية إعمل بيزنس.
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