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160 مهنة ثقافية رٌفعت فيها نسبة التوظيف.. تعرف عليها

9/27/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن زيادة نسبة "دعم التوظيف" من 30% إلى 50% لـ 160 مهنة ثقافية في 286 نشاطاً، ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك لتعزيز الاستدامة المهنية في القطاعات الثقافية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.
وشملت المهن الثقافية المدعومة قائمة واسعة من المهن في قطاعات التراث، واللغة، والكتب والنشر، والمكتبات، وفنون الأزياء، والمسرح والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والأفلام، والمتاحف، والفنون البصرية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية، وفنون العمارة والتصميم، إضافة إلى مهن في مسارات التطوير التعليمي للقطاع الثقافي وتصميم الوسائط المتعددة، ومن هذه المهن؛ مخرج أفلام، وناقد فني، ومدرب فنون، ومنتج مسرحي، ومخرج مسرحي، ومدير مسرح، وشاعر، ومؤلف، وناقد أدبي، ومحرر أدبي، وناشر أدبي، ومصمم نسيج، ومصمم أزياء، وأخصائي تنقيب آثار، وطاهي، وعامل تطريز، ومرشد موضة، وصائغ، وعارض أزياء، وخطاط، وأخصائي آثار، وفني ترميم وثائق ومخطوطات، ومصمم أثاث، ومدير متحف، ومرشد متحف، ومدير معرض فني، ورسام تشكيلي، ومغني، وقائد فرقة موسيقية، ومدرب أداء صوتي، وغيرها من المهن الثقافية الأساسية.
ويأتي دعم المهن الثقافية ضمن المستهدفات المشتركة لاتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الثقافة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في شهر يونيو الماضي، لتوحيد الجهود في تنمية رأس المال البشري في الثقافة والفنون وتعزيز الاستدامة المهنية للممارسين والهواة وروّاد الأعمال في مختلف المجالات الثقافية.
يُذكر أن وزارة الثقافة أطلقت مسبقاً استراتيجية تنمية القدرات الثقافية والتي تعمل من خلالها في صورةٍ تكاملية مع الجهات الحكومية على تمكين التطوير المهني والمستدام لممارسي الفنون والثقافة وروّاد الأعمال، ورفع مستوى الوعي بتنمية القدرات الثقافية، وخلق صورة إيجابية للمهن والمواهب الفنية والثقافية. ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمساعي الوزارة الرامية إلى تنميةٍ وطنية شاملة، وتوحيداً للجهود المبذولة من مختلف الجهات ذات العلاقة.

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