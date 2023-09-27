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تحقيق الثراء يقود للفقر

9/27/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة حديثة أن الرغبة الجامحة في تحقيق الثراء والشهرة بسرعة ربما تدفع أصحابها إلى مخاطرات مالية تقودهم إلى الإفلاس والفقر.
وتحدث التقرير عن أن اعتقاد البعض بأنهم بصدد تحقيق نجاح وشيك إذا قاموا بخطوات معينة يجعلهم في بعض الأحيان يقدمون على تصرفات غير عقلانية أو الدخول في استثمارات غير محسوبة تنتهي بخسارة كل شيء.
ولفت إلى أن الرغبة في الشهرة والثراء السريع لدى البعض تغذيها المنشورات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لـ))خبراء)) يحاولون إقناع متابعيهم أنهم على بعد خطوات من تحقيق إنجازات خاطفة وغير مسبوقة.

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