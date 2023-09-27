تحقيق الثراء يقود للفقر

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة حديثة أن الرغبة الجامحة في تحقيق الثراء والشهرة بسرعة ربما تدفع أصحابها إلى مخاطرات مالية تقودهم إلى الإفلاس والفقر.
وتحدث التقرير عن أن اعتقاد البعض بأنهم بصدد تحقيق نجاح وشيك إذا قاموا بخطوات معينة يجعلهم في بعض الأحيان يقدمون على تصرفات غير عقلانية أو الدخول في استثمارات غير محسوبة تنتهي بخسارة كل شيء.
ولفت إلى أن الرغبة في الشهرة والثراء السريع لدى البعض تغذيها المنشورات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لـ))خبراء)) يحاولون إقناع متابعيهم أنهم على بعد خطوات من تحقيق إنجازات خاطفة وغير مسبوقة.
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