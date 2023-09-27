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انقراض الثدييات خلال 250 مليون عام

9/27/2023 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) قدّر علماء أنه في خلال الـ250 مليون عام المقبلة سوف تصطدم جميع الكتل الأرضية، لتشكل قارة ‏عملاقة تعرف باسم ((بانجيا ألتيما)).‏
وأضافوا في دراسة حديثة: ((هذه القارة الجديدة ستتسبب في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بشكل كارثي، مما قد يدفع الثدييات، بما في ذلك البشر، إلى الانقراض)).
وقد أنشأ المؤلف الرئيسي للدراسة، المنشورة في مجلة ((نيتشر))، عالم المناخ في جامعة بريستول، ألكسندر فارنسورث، مع فريقه المشارك محاكاة افتراضية لمستقبل كوكب الأرض. وعلى غرار النماذج التي تتنبأ بالانحباس الحراري العالمي الناتج من النشاط البشري، امتدت الدراسة الجديدة إلى أبعد من ذلك بكثير في المستقبل، مما يسلط الضوء على التوقعات القاتمة.
وفي الدراسة، تم تحديد 3 عوامل رئيسية مساهمة في الكارثة الوشيكة، وهي شمس أكثر سطوعا، وتحولات جذرية في الجغرافيا القارية، وارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون، التي وصفها فارنسورث بأنها ((ضربة ثلاثية)) من شأنها أن تجعل المناخ غير صالح للعيش بالنسبة للثدييات، بحسب الدراسة.

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