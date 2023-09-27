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تقنية تتنبأ بطعم الأدوية

9/27/2023 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) استطاع فريق بحثي من كلية لندن الجامعية في بريطانيا ابتكار منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ بدرجة مرارة الأدوية الجديدة.
ويعتبر المذاق عنصرًا رئيسيًا بالنسبة للمرضى الذين يتناولون الأدوية بانتظام، لا سيما الأطفال الذين قد يرفضون تناول دواء معين بسبب مذاقه السيئ.
وطور الباحثون من كليتي الصيدلة وإدارة الأعمال الطبية في كلية لندن الجامعية منظومة أطلقوا عليها اسم ((اللسان الإلكتروني)) والتي يمكن من خلالها تحديد درجة مرارة دواء معين، عن طريق قياس كمية الجزيئات سيئة المذاق في تركيبة دوائية معينة، والتي تلتصق بوحدة استشعار بلاستيكية تقوم بدور اللسان البشري.
وأكد الفريق البحثي أن المنظومة الجديدة يمكنها قياس مذاق الأدوية بشكل أسرع وأكثر فعالية من الخيارات الأخرى المعمول بها مثل التجارب البشرية. وتقوم المنظومة بتحليل التركيبة الدوائية إلى مستوى الذرات والجزيئات من أجل قياس المذاق وتحديد درجة المرارة.
وتقول الطبيبة هند عبدالحكيم رئيس فريق الدراسة من كلية إدارة الأعمال الطبية: ((نحن نستخدم معادلة خوارزمية للتعلم الاصطناعي لقياس التركيبة الكيميائية للأدوية)).
وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني ((ميديكال إكسبريس)) المتخصص في الأبحاث الطبية أن ((مرارة الأدوية تمثل مشكلة بالنسبة للأطفال الذين لديهم إحساس عالٍ بالتذوق، وكذلك بالنسبة لمن يتناولون أدوية لفترات طويلة))، وأوضحت: ((إذا كان يتعين على المرضى تناول دواء معين كل يوم طيلة حياتهم، فإن ذلك يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، لا سيما إذا ما بدأوا في تناول هذه الأدوية في سن الشباب)).
واختتمت حديثها قائلة: ((حتى إذا كان الدواء يحقق المعجزات.. فإذا رفض المريض تناوله، فلن تكون له جدوى)).

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