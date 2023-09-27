Thursday, 28 September 2023 12:22 GMT

انتهاكات أطباء التجميل تؤرق مرضاهم

9/27/2023 2:27:22 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل الانتشار الكبير لمراكز وعيادات التجميل في المملكة والوطن العربي، وارتفاع أعداد مرتاديها، تزداد دعوات الالتزام بأخلاقيات الطب التجميلي، التي تهدف إلى ضمان سلامة وصحة المرضى والقيام بالتجميل بشكل آمن وأخلاقي.
ويشكل العمل في مجال عمليات التجميل موردا ماليا عاليا واستثمارا مربحا، ما دفع بالبعض إلى محاولة استغلال هذا الواقع، على حساب تشوهات وأضرار دائمة أو مؤقتة، يتأثر بها شكل الإنسان، وتنعكس على نفسيته بالسلب.
أخلاقيات الطب التجميلي
يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لجراحة التجميل هتان الجعلي إنه على الأطباء المتخصصين في التجميل تقديم المعلومات الكافية للمرضى حول الإجراءات التجميلية والخيارات العلاجية المتاحة، والتركيز على الفوائد والمخاطر المحتملة، لضمان اتخاذ القرارات الصائبة. كما ​يجب على الأطباء توضيح المخاطر والآثار الجانبية الممكنة لهذه الإجراءات قبل إجرائها، والقيام بإعلام المرضى بالمعلومات اللازمة حول التكاليف والمدة الزمنية للشفاء، و​ينبغي عليهم تقديم المشورة الصادقة والتوجيه السليم للمرضى وفقا احتياجاتهم وأهدافهم الجمالية، والالتزام ​بمبدأ الاحترام والكرامة، والتحدث معهم بصدق ونزاهة، و​يتطلب إجراء أي إجراء تجميلي الحصول على موافقة مطلقة من المرضى، و​يتعين الحفاظ على السرية المطلوبة بشأن المعلومات الشخصية للمرضى، وأن يتمتعوا بالكفاءة والاحترافية ومتابعة لآخر التطورات العلمية والتكنولوجية. كما ينبغي أن يؤدوا ممارستهم بأعلى المعايير في الجودة والأمان، و​تجنب المصلحة الشخصية، فيجب وضع مصلحة المرضى قبل أي مصلحة شخصية أو مادية. كما يجب عدم استغلال المرضى أو تقديم الإجراءات التجميلية غير الضرورية.
13 نوعا من العمليات
هناك 13 نوعا من العمليات التجميلية التي يتهافت عليها الرجال والنساء في مختلف العيادات، ومنها ما يكون خطرا ويحتاج إلى عناية خاصة بعد العملية. يرى استشاري جراحة التجميل ورئيس الأقسام الجراحية الدكتور عمرو أركوبي، أن أكثر العمليات التجميلية للرجال والنساء في السعودية هي تكبير وتصغير وشد الصدر، وعمليات التثدي عند الرجال للتخلص من الغدة الخاملة في الصدر لإنقاص الحجم، وشد الذراعين، وحقن الدهون، وعمليات شد البطن والأفخاذ، والنحت بعد خسارة الوزن، وعملية الأذن الخفاشية والجفون، وعلاج التعرق جراحيا، وعملية شفط الدهون، وThe Mommy Makeover وهي مجموعة من العمليات والإجراءات التجميلية، مصممة بطريقة مختلفة لكل سيدة، تهدف إلى استعادة بعض قوام جسد المرأة لما قبل الإنجاب، وخاصة في حالة الإنجاب المتكرر، وأخيرا عمليات تجميل الوجه، وتحتوي على شد الوجه والرقبة، أو شفط الذقن المزدوجة، إضافة إلى حقن البوتوكس والفيلر.

MENAFN27092023000089011017ID1107153836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث