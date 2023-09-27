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لأول مرة في العالم..التخصصي يزرع كبد كاملة بالروبوت - جريدة الوطن السعودية

9/27/2023 2:27:07 PM
(MENAFN- Al Watan) في إنجاز طبي غيرَ مسبوق، نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت على مستوى العالم، وذلك لمريض سعودي في العقد السادس من العمر، عانى من الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وسرطان الخلايا الكبدية (HCC).
وأوضح قائد الفريق الطبي المنفذ للعملية والمدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفسور ديتر برورينج أن هذا الإنجاز النوعي يؤكد التزام "التخصصي" بالابتكار الطبي وتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في جميع أنحاء العالم"، مشيراً إلى أن النجاح المتحقِق لعمليات زراعة الكبد الروبوتية بالكامل يمثّل نقلة محورية في تاريخ زراعة الأعضاء، تؤكد مكانة "التخصصي" كمركز رائد عالميًا في هذا المجال.
وتفرّد "التخصصي" عالمياً بتنفيذه عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت في مرحلتي الاستئصال والزراعة، وذلك بعد أن كان يعتمد نهجاً يجمع بين الجراحتين التقليدية والروبوتية في تنفيذ عملية الزراعة، ويعتمد كلياً منذ العام 2018 على الجراحة الروبوتية في استئصال الكبد جزئياً من المتبرعين الأحياء.
وتتميز زراعة الكبد الروبوتية بالكامل عن غيرها، بإحداث شقوقٍ أصغر في جسم المريض، وتقليل مدة الشفاء، كما تقلل احتمالية حدوث المضاعفات، وذلك على خلاف زراعة الكبد التقليدية أو النهج الهجين الذي يتضمن إحداث شق في جسد المريض يصل طوله لـ 15 سم، مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات قد تصيب 50% من الحالات، وتستوجب مدة إقامة أطول في المستشفى.
ويمثل هذا المنجز تحولاً في الخدمات التي يقدمها "التخصصي" للمتخصصين في زراعة الأعضاء، حيث يُعد المستشفى مركزًا تدريبيًا متخصصاً في جراحة زراعة الأعضاء الروبوتية، يتعاون من خلاله مع المؤسسات الطبية الأخرى؛ لتبادل المعرفة وتعزيز الفهم العالمي لإجراءات زراعة الأعضاء طفيفة التوغل.
ويأتي هذا الإنجاز، في إطار مساعي "التخصصي" الدائمة لتسخير كافة الإمكانات، وجلب أحدث التقنيات، لتحسين النتائج، وكفاءة التشغيل، ليكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ولإتاحة خدماته لشريحة أوسع من المستفيدين.
ويُعدُّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنِّف مؤخراً في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).

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